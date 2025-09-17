こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
牛１頭からわずか500gの超希少部位をステーキで。「アンガスリブレットステーキ」いきなり！ステーキ全店で販売
株式会社ペッパーフードサービス（本社/東京都墨田区・代表取締役社長CEO/一瀬健作）は、2025年9月25日(木)~ 2025年11月5日(水)までの間、ブラックアンガスだけに生産を特化してきた「CREEKSTONE社」の高品質なブラックアンガス牛を使用した「アンガスリブレットステーキ」を期間限定で販売いたします。
世界の高級牛肉市場のトッププレイヤー【CREEKSTONE】
https://www.marubeni-meat-selection.com/brand/creekstone/
【アンガスリブレットステーキの特徴】
希少部位で牛一頭から500gしか取れない、チャックフィンガーと呼ばれる牛の肩バラの部位を使用。
キメ細やかで柔らかな肉質、肉本来の食感と濃厚な旨味が楽しめるのが特徴。
牛の肩バラの部位でもあるため、脂の入り方がほどよく焼き上がりも非常にジューシーなステーキです。
<販売期間>
2025年9月25日(木)~ 2025年11月5日(水)
※ランチ・ディナー共に終日販売致します。
※平日ランチタイムは+200円でセット付き。
※在庫なくなり次第終了となります。
※各社デリバリーでも販売を行います。(販売期間:店舗販売期間と同様)
<販売価格>
(単品)
150g 1,490 円(税込)
200g 1,890 円(税込)
300g 2,540 円(税込)
(平日ランチ)
150g 1,690 円(税込)
200g 2,090 円(税込)
300g 2,740 円(税込)
※デリバリーは店舗価格と異なります。
<販売店舗>
いきなりステーキ 全店
