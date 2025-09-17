こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【SCAJ2025に出展】キーコーヒーが提案する“新しいコーヒー体験” ブーステーマ 『すべての場所が“10秒”でカフェになる』
最短10秒でレギュラーコーヒーの抽出が可能な「JET BREW」の魅力をお届けします
キーコーヒー株式会社（本社：東京都港区、社長：柴田 裕）は、9月24日（水）から東京ビッグサイト（東京都江東区）で開催されるアジア最大規模のスペシャルティコーヒーイベント「SCAJ2025」に出展。『すべての場所が“10秒”でカフェになる』をテーマに、最短10秒でレギュラーコーヒーの抽出が可能な簡易抽出型コーヒー「JET BREW（ジェットブリュー）」を紹介します。
■当社のブース概要
ブーステーマ 『すべての場所が“10秒”でカフェになる』
最短10秒でレギュラーコーヒーができる簡易抽出型コーヒー「JET BREW」を紹介。大型ビジョンで「JET BREW」の機能性や飲用シーンを視覚的に紹介するとともに、来場者参加型の体験・体感コーナーを通じて「JET BREW」の魅力をお届けします。
＜体験コーナー＞10秒抽出体験
「JET BREW」をカップにセットするところから抽出まで体験が可能。短時間で抽出される様子やメカニズムとともに、その手軽さを体験していただきます。
＜体感コーナー＞10秒チャレンジ
ストップウォッチで“10秒00”ぴったりをねらうチャレンジ企画。何も見ず、感覚を頼りに10秒00ぴったりでストップウォッチを止められるかに挑戦。「10秒で抽出できる手軽さ」を、ゲーム感覚で体感していただきます。
■JET BREWとは
特許技術（※）を取得したフィルター構造により、短時間抽出を実現した当社独自の簡易抽出型コーヒーです。
「JET BREW」の抽出動画はこちら ➡ https://www.youtube.com/watch?v=vMsiLC17YiQ
※ 特許登録（第6710385号）
＜主な特徴＞
抽出方法は、誰でも簡単3ステップ
1 「取っ手を引き上げ交差する」
2 「ハネを折りカップにセットし、お湯を注ぐ」
3 「上下に振る」
抽出時間を変えることで、自分好みの味わいに調整も可能
10秒・・・すっきりとしたコーヒーを楽しみたい方
20秒・・・酸味と苦みのバランスを楽しみたい方
30秒・・・しっかりとした味わいのコーヒーを楽しみたい方
■SCAJ2025概要
https://digitalpr.jp/table_img/2715/117658/117658_web_1.png
■SCAJ2025とは
一般社団法人日本スペシャルティコーヒー協会が主催する、アジア最大規模を誇るスペシャルティコーヒーイベント。国内および中南米、東南アジア、アフリカなど37の国と地域から、約450社が参加。世界中から集まる多種多様なコーヒー豆、コーヒー関連の食品やグッズ、焙煎や抽出などの最新鋭マシンや器具の展示が行われるほか、セミナーや競技会なども開催します。
キーコーヒーは、『珈琲とKISSAのサステナブルカンパニー』を掲げ、喫茶文化の継承と持続可能なコーヒー生産を実現する事業活動を行ってまいります。
本件に関するお問合わせ先
キーコーヒー株式会社 広報チーム 担当 髙木・岡田
TEL 03-5400-3069／Email key1@keycoffee.co.jp
関連リンク
キーコーヒー HP
https://www.keycoffee.co.jp/
