Pontaポイントがたまる「auバイクほけん」を提供開始～au PAY カードの利用で保険料の最大3％を還元～
auペイメント株式会社（本社:東京都港区、代表取締役社長：菊池 良則、以下 auペイメント）は2025年9月17日から、au IDご利用者向けのバイク保険「auバイクほけん」（引受保険会社：三井ダイレクト損害保険株式会社 本社：東京都文京区、取締役社長：河村 隆之、以下 三井ダイレクト損保）の提供を開始します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329718&id=bodyimage1】
「auバイクほけん」は、三井ダイレクト損保が補償・サービスを提供する、インターネットで手軽に申し込み可能なダイレクト型保険です。auペイメントは、三井ダイレクト損保のバイク保険を保険代理店として提供します。
加入いただくと、業界最高水準（注）となる保険料の2％分（注）をPontaポイントで還元します。また、保険料をau PAY カードでお支払いいただくと、au PAY カードのご利用100円ごとにPontaポイントが1ポイント（還元率1％）たまります。保険料の2％還元とあわせて、合計で保険料の最大3％のPontaポイントがたまります。
■「auバイクほけん」について
1. 特典
ご契約時の年間保険料（保険料を分割で払い込むご契約の場合、総額の保険料）の2％分のPontaポイントを還元
※還元上限：1契約につき3,000Pontaポイント
※保険始期月の翌々月末頃に加算します。
2. 適用条件
以下（1）～（3）をすべて満たすこと
（1） 「auバイクほけん」にご加入（新規契約／継続契約どちらも対象）
（2） お申し込み時点で有効なau IDを連携してご契約いただくこと
（3） Pontaポイント付与時点において、ご契約時に連携したau IDが有効であること
※現在、三井ダイレクト損保でご契約中のバイク保険を「auバイクほけん」に切り替えることはできません。
3. 提供開始日
2025年9月17日
4. 補足事項
保険加入に伴うポイント還元（2％）は、三井ダイレクト損保が募集経費の削減効果などをお客さまに還元する制度です。
※au PAY カードでお支払いの場合のポイント還元（1％）は、保険加入に伴うポイント還元とは別に、カード自体のポイント還元制度として提供するものです。
（参考）
■「auバイクほけん」について
「auバイクほけん」は三井ダイレクト損保が補償・サービスを提供しているインターネットで手軽に申し込み可能なダイレクト型保険です。auペイメントは三井ダイレクト損保のバイク保険を保険代理店として提供しています。詳細は「auバイクほけん」ホームページをご確認ください。
「auバイクほけん」ホームページ：
https://pfm.wallet.auone.jp/finance/nonlife-insurance/bike.html
■auペイメント株式会社について
スマホ決済サービス「au PAY」を中心とした決済・金融体験をワンストップで提供するため、 「au PAY」のプラットホームを支え、前払式支払手段型、資金移動型サービスの登録事業者として活動しています。また、サーバー管理型電子マネー「WebMoney」の発行・販売及び電子決済サービスの提供を行っています。「WebMoney」は、オンラインゲーム、ソーシャルゲーム、音楽、映像など、PCやケータイ、スマートフォンにおけるデジタルコンテンツやECサイトで個人情報を入力することなく、「かんたん・安全・便利」な、お支払い手段として広くご利用いただいています。
会社名：auペイメント株式会社
所在地：東京都港区港南二丁目１６番１号 品川イーストワンタワー 20階
親会社：auフィナンシャルホールディングス株式会社（100％出資）
事業内容：資金移動業および前払式支払手段発行業、生命保険媒介業、損害保険代理業、
金融商品仲介業、銀行代理業、広告業
サービス内容：
・au PAY 、WebMoney等の電子マネー発行
・au PAY ポイント運用サービスの提供
・電子マネーを用いた決済サービスの提供
・国際ブランド付プリペイドカードの発行
・au PAY アプリを通じた金融商品の販売等
代表者名：代表取締役社長 菊池 良則
公式ホームページ： https://www.au-payment.co.jp/
（注）還元率2％は、ポイントを還元する自動車保険・バイク保険において最高水準（2025年6月時点、三井ダイレクト損保調べ）。
配信元企業：auペイメント株式会社
配信元企業：auペイメント株式会社
