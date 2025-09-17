【低価格・高品質の個別指導キャンパス】2025年8～9月 増床校舎のお知らせ

■個別指導キャンパス 2025年8月 増床校舎

新教育総合研究会株式会社

教室名：個別指導キャンパス 春日野道駅前校

増床完了日：2025年8月18日

住所：〒651-0072 兵庫県神戸市中央区脇浜町３-５-１０ カサベラエステ三宮３階３０１号

最寄り駅：阪神本線・阪急神戸線「春日野道駅」

個別指導キャンパス 春日野道駅前校 :https://www.canpass-kobetsu.com/%E6%95%99%E5%AE%A4%E6%A4%9C%E7%B4%A2/%E6%98%A5%E6%97%A5%E9%87%8E%E9%81%93%E9%A7%85%E5%89%8D%E6%A0%A1%EF%BC%88%E6%98%A5%E6%97%A5%E9%87%8E%E9%81%93%E9%A7%85%EF%BC%89/見学・無料体験授業 受付中です！

■個別指導キャンパス 2025年9月 増床（第二校開校）

教室名：個別指導キャンパス 豊里校

増床完了日：2025年9月16日

住所：〒533-0013 大阪市東淀川区豊里6-28-19

最寄り駅：阪急京都線「上新庄駅」／OsakaMetro今里筋線「だいどう豊里駅」

個別指導キャンパス 豊里校 :https://www.canpass-kobetsu.com/%E6%95%99%E5%AE%A4%E6%A4%9C%E7%B4%A2/%E8%B1%8A%E9%87%8C%E6%A0%A1%EF%BC%88%E4%B8%8A%E6%96%B0%E5%BA%84%E9%A7%85%E3%83%BB%E3%81%A0%E3%81%84%E3%81%A9%E3%81%86%E8%B1%8A%E9%87%8C%E9%A7%85%EF%BC%89/見学・無料体験授業 受付中です！

全国約370校を展開中の個別指導キャンパスの校舎は、ほとんどの校舎が駅の近く等、地元の方にお通いいただきやすい場所にございます。

【お得な入会特典 実施中！】

期間限定のお得な特典

１.入塾金 18,000円(税込)無料

２.通常授業料 4回分無料

３.ペア入会割引 授業料双方4回分無料(※1)

※新規正式入塾に限る。特典締切10/10まで。

※特典適用条件の詳細は教室担当にご確認ください。

※1：同時に入会された方それぞれ通常授業料4回分無料。

【個別指導キャンパスについて】

「コベキャン」「キャンパス」の愛称でおなじみの個別指導キャンパスは、低価格で高品質な個別指導塾です。他の個別指導塾の6割程度の授業料を創業当初から維持しています。大阪・兵庫・京都・滋賀・奈良・愛知・愛媛・東京・千葉・埼玉・福岡に直営校舎を展開中。成績が上がらなければ3ヶ月間授業料免除となる成績保証制度を業界でもいち早く導入し、「絶対に成績を上げる」をモットーに、地域に密着した教室展開をしています。当塾の８割が友人同士の紹介や口コミからのご入塾で、高い評価をいただいております。

https://www.canpass-kobetsu.com/