Brooks Brothers × eYe JUNYA WATANABE MAN2025秋冬シーズンのコラボレーションコレクションが数量・店舗限定で発売

株式会社ブルックス ブラザーズ ジャパン

株式会社ブルックス ブラザーズ ジャパン （東京都品川区、代表取締役社長：新倉修司、以下 ブルックス ブラザーズ）は、2025年秋冬シーズンも「eYe JUNYA WATANABE MAN」とのコラボレーションコレクションを発売します。

今回のコラボコレクションは、ブレザー、ボタンダウンシャツ(3色)、トラウザーズの展開となり、全国のJUNYA WATANABE MAN正規取扱店と、ブルックス ブラザーズの表参道店と大阪店で9月20日（土）より順次発売いたします。

ブルックス ブラザーズを代表する段返り3釦のトラディショナルサックモデルのフランネルブレザーをベースに、MA-1ディテールのナイロンツイルベストをレイヤードしてカスタマイズしました。ベストのライナーに配されたポップなオレンジカラーとブルックス ブラザーズのシンボルマークであるゴールデン フリースのメタル釦がアクセントになっています。

アメトラスタイルに欠かせないチノは、コットンツイル生地を使用したワンタック入りのゆったりとしたシルエットで登場。過去のBrooks Brothers x eYe JUNYA WATANABE MANコラボレーションでは見られなかったワイドシルエットやシンチバック付きのデザインが今回のコラボレーションならではの特徴です。

ブルックス ブラザーズの代名詞とも言えるボタンダウンシャツは、スーピマコットンのオックスフォード生地に洗い加工を施し、eYe JUNYA WATANABE MANのパターンで仕上げています。ホワイト、ブルー、ピンクの3色展開で、小さめの襟や左胸に配されたトーナルカラーのゴールデン フリースがあしらわれたデザインです。

Brooks Brothers × eYe JUNYA WATANABE MAN

＜ブレザー＞ 価格：\242,000（税込） 素材(ブレザー)：ウール100% (ベスト)ナイロン100%

＜トラウザーズ＞ 価格：\71,500（税込） 素材：コットン100%

＜ボタンダウンシャツ＞ 価格：各\60,500（税込） 素材：スーピマコットン100%

【お問い合わせ先】

ブルックス ブラザーズ ジャパン TEL: 0120-02-1818

オフィシャルサイト： http://www.brooksbrothers.co.jp

公式Instagram： http://www.instagram.com/brooksbrothersjapan

公式X： http://twitter.com/brooksbrothersj

公式Facebook： http://www.facebook.com/BrooksBrothersJapan

公式LINE： https://lin.ee/c6fHGsm