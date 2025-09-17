「Pixio」より、“飾る”をコンセプトにした新シリーズ「Decora シリーズ」発売。第１弾は天使と悪魔の羽をモチーフにあしらったゲーミングモニターとモニターアームを9月17日（水）より予約販売開始

写真拡大 (全10枚)

Hamee株式会社


Hamee（ハミィ）株式会社（所在地：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島 育大、証券コード：東証スタンダード3134）が運営するゲーミングアクセサリーブランド「Pixio（ピクシオ）」は、天使の羽をモチーフにあしらった「PX248 Wave Pastel Blue Angel」と「PS1S Wave Pastel Blue Angel」、悪魔の羽をモチーフにあしらった「PX248 Wave Pastel Pink Devil」と「PS1S Wave Pastel Pink Devil」の先行予約販売を2025年9月17日(水)よりPixio公式ストアにて開始します。


他店舗での予約販売開始については9/24(水)を予定しております。



発売を記念して、2025年9月17日(水)～10月10日(金)の期間で対象商品の15%OFFセールを開催します。


■Pixio初の“飾る”をコンセプトにした「Decora シリーズ」


Pixioは、ゲーマーの“自分らしさ”を応援し、理想のゲーム部屋を叶えるプロダクトを届けるゲーミングアクセサリーブランドです。デスク環境を好みのカラーやデザインで整えたい方に向けて、ホワイト、パステルブルー、パステルピンクなどの多彩なカラーバリエーションのゲーミングモニターやモニターアームを展開しています。



この度、より多くの方に理想のデスクづくりを楽しんでいただけるよう、“飾る”をコンセプトに、ゲーミングモニターやモニターアームにデザインをあしらった「Decora シリーズ」を開発しました。


「Decora シリーズ」は、Pixioモニターをステッカーなどでかわいく装飾するユーザーの投稿から着想を得て、性能はそのままにデザイン性をさらに高めた、これまでにない個性的なデバイスを展開いたします。



第１弾は、「天使の羽」と「悪魔の羽」をモチーフとしてデザインいたしました。


ぜひ、お気に入りの一台をデスクに迎え、あなただけの世界観をお楽しみください。







PX248 Wave Pastel Blue Angel

価格　：26,345円（税込28,980円）


- 公式ストア　　　　　https://pixiogaming.jp/products/px248wavebag
- Amazon　　　　　　https://www.amazon.co.jp/dp/(https://www.amazon.co.jp/dp/https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQJM8CXS)B0FQJM8CXS(https://www.amazon.co.jp/dp/https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQJM8CXS)
- 楽天市場　　　　　　https://item.rakuten.co.jp/pixiogaming/px248wave-dc01/
- Yahoo!ショッピング https://store.shopping.yahoo.co.jp/pixio/px248wave-dc01.htm(https://store.shopping.yahoo.co.jp/pixio/px248wave-dc01.html)l

※公式ストア以外の店舗は9月24日(水)より公開予定となります。






PX248 Wave Pastel Pink Devil

価格 ：26,345円（税込28,980円）


- 公式ストア　　　　　https://pixiogaming.jp/products/px248wavekdv
- Amazon　　　　　　https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQJJJC6Z
- 楽天市場　　　　　　https://item.rakuten.co.jp/pixiogaming/px248wave-dc01/
- Yahoo!ショッピング https://store.shopping.yahoo.co.jp/pixio/px248wave-dc01.html

※公式ストア以外の店舗は9月24日(水)より公開予定となります。


製品特長
- 23.8インチで画面が視界に収まりやすくFPSゲームなどに最適
- Fast IPSパネルの鮮やかな色合いにより作業も快適に
- 200Hzの高リフレッシュレートに対応。画面の移り変わりが激しいゲームにもオススメ
- 製品背面と前面に「天使の羽」、「悪魔の羽」モチーフのデザインを加え、よりデスク環境を可愛くコーディネートできる


製品仕様

本体サイズ　　　　：　長さ54.1 × 幅19 × 高さ42.16 cm


重量　　　　　　　：　3.17Kg


画面サイズ　　　　：　23.8インチ


アスペクト比　　　：　16：9


解像度　　　　　　：　FHD (1920 × 1080)


リフレッシュレート：　200 Hz


応答速度　　　　　：　1ms (GTG)


液晶パネル　　　　： 　Fast IPS / 非光沢


色域　　　　　　　：　112.44% sRGB


端子　　　　　　　：　HDMI2.0 ×1 / DisplayPort1.4 ×1 / Head Phone Jack


機能　　　　　　　：　FreeSync Premium/G-SYNC Compatible対応/HDR10/Black Equalizer/フリッカーフリー/ブルーライトカット/VESA対応75mmピッチ(VESAアダプター使用時100mmピッチ)/Overdrive/HDR


保証・サポート　　：　公式ストア 3年間 / 30日間の無料返品サービス


　　　　　　　 　　 　その他公式店舗 2年間 / 30日間の無料返品サービス






PS1S Wave Pastel Blue Angel

価格 ：9,072円(税込9,980円)


公式ストア　　　　　　https://pixiogaming.jp/products/psw1sblag


Amazon　　　　　　　https://www.amazon.co.jp/dp/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQNFZK42)B0FQNFZK42(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQNFZK42)


楽天市場　　　　　　　https://item.rakuten.co.jp/pixiogaming/psw1s-dc01/


Yahoo！ショッピング　https://store.shopping.yahoo.co.jp/pixio/psw1s-dc01.html



※公式ストア以外の店舗は9月24日(水)より公開予定となります。






PS1S Wave Pastel Pink Devil

価格 ：9,072円(税込9,980円)


公式ストア　　　　　　https://pixiogaming.jp/products/psw1spkdv


Amazon　　　　　　　https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQNK54YX


楽天市場　　　　　　　https://item.rakuten.co.jp/pixiogaming/psw1s-dc01/


Yahoo！ショッピング　https://store.shopping.yahoo.co.jp/pixio/psw1s-dc01.html



※公式ストア以外の店舗は9月24日(水)より公開予定となります。


製品特長
- 重量1～9kg、17～32インチ、VESA規格（75mm x 75mm、100mm x 100mm)のモニターに対応
- 取り付けたモニターは上向き45度、下向き45度、左右90度、回転360度、また上下左右だけなく前後にも調節可能
- 組立・取付が簡単。クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応


発売記念セール概要



Decoraシリーズの発売を記念して、同製品を対象とした15%OFFセールをPixio全店にて開催します。本セールをきっかけに、ぜひPixioの製品をご体験ください。



■セール期間 ：　


公式ストア　2025年9月17日(水)～10月10日(金)


その他店舗　2025年9月24日(水)～10月10日(金)



■対象製品：PX248 Wave Pastel Blue Angel／PX248 Wave Pastel Pink Devil


■通常価格：28,980円(税込) → 特価：24,633円(税込)



■対象製品：PS1S Wave Pastel Blue Angel／PS1S Wave Pastel Pink Devil


■通常価格：9,980円(税込) → 特価：8,483円(税込)



■Pixioとは


Pixio（ピクシオ）はゲーマーの「自分らしさ」を応援し、理想のゲーム部屋を実現するプロダクトを届けるゲーミングアクセサリーブランドです。


コミュニティと共にゲームカルチャーを盛り上げ、あなただけのゲーム体験をサポートする様々なプロダクトを、手に取りやすい価格と高いクオリティで創り出します。


販売店舗一覧

Pixio 公式ストア : https://pixiogaming.jp/


Pixio Amazon店 ：https://amzn.to/3CoiHWm


Pixio 楽天市場店 ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/pixiogaming/


Pixio Yahoo!ショッピング店　：https://store.shopping.yahoo.co.jp/pixio/


Pixio メルカリ店 ：https://mercari-shops.com/shops/HYLH8Yt7e35v5c7UUyBZTZ


Pixio公式SNSアカウント

X（旧Twitter） ： https://x.com/pixiojapan


Youtube 　　　： https://www.youtube.com/channel/UCK_rS3hIJNoyMM9Qzi5HNBg


Instagram　　 ： https://www.instagram.com/pixiojapan/


twitch 　　　　： https://www.twitch.tv/pixio_japan


【Hamee（ハミィ）株式会社 概要】 （ URL：https://hamee.co.jp(https://hamee.co.jp) ）


会社名　 ：Hamee株式会社 （東証スタンダード 証券コード：3134 ）


設立 　　：1998年5月


代表者 　：代表取締役社長 水島 育大


所在地 　：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2


事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、


　　　　　 米国・中国・韓国におけるEC展開、


　　　　　 ゲーミングアクセサリーブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、


　　　　　 ByURブランドで展開するコスメティクス事業、


　　　　　 専用スマートフォンにより子供の防犯・安心をサポートするHamic事業を展開


URL　　：https://hamee.co.jp



■本記事に関するお問い合わせ先

担当　 ： Hamee株式会社 ゲーミングアクセサリー事業部PR担当　池水/桑山


e-mail ： pixio_store@hamee.co.jp