「Pixio」より、“飾る”をコンセプトにした新シリーズ「Decora シリーズ」発売。第１弾は天使と悪魔の羽をモチーフにあしらったゲーミングモニターとモニターアームを9月17日（水）より予約販売開始

Hamee株式会社

Hamee（ハミィ）株式会社（所在地：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島 育大、証券コード：東証スタンダード3134）が運営するゲーミングアクセサリーブランド「Pixio（ピクシオ）」は、天使の羽をモチーフにあしらった「PX248 Wave Pastel Blue Angel」と「PS1S Wave Pastel Blue Angel」、悪魔の羽をモチーフにあしらった「PX248 Wave Pastel Pink Devil」と「PS1S Wave Pastel Pink Devil」の先行予約販売を2025年9月17日(水)よりPixio公式ストアにて開始します。

他店舗での予約販売開始については9/24(水)を予定しております。

発売を記念して、2025年9月17日(水)～10月10日(金)の期間で対象商品の15%OFFセールを開催します。

■Pixio初の“飾る”をコンセプトにした「Decora シリーズ」

Pixioは、ゲーマーの“自分らしさ”を応援し、理想のゲーム部屋を叶えるプロダクトを届けるゲーミングアクセサリーブランドです。デスク環境を好みのカラーやデザインで整えたい方に向けて、ホワイト、パステルブルー、パステルピンクなどの多彩なカラーバリエーションのゲーミングモニターやモニターアームを展開しています。

この度、より多くの方に理想のデスクづくりを楽しんでいただけるよう、“飾る”をコンセプトに、ゲーミングモニターやモニターアームにデザインをあしらった「Decora シリーズ」を開発しました。

「Decora シリーズ」は、Pixioモニターをステッカーなどでかわいく装飾するユーザーの投稿から着想を得て、性能はそのままにデザイン性をさらに高めた、これまでにない個性的なデバイスを展開いたします。

第１弾は、「天使の羽」と「悪魔の羽」をモチーフとしてデザインいたしました。

ぜひ、お気に入りの一台をデスクに迎え、あなただけの世界観をお楽しみください。

PX248 Wave Pastel Blue Angel

価格 ：26,345円（税込28,980円）

- 公式ストア https://pixiogaming.jp/products/px248wavebag- Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/(https://www.amazon.co.jp/dp/https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQJM8CXS)B0FQJM8CXS(https://www.amazon.co.jp/dp/https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQJM8CXS)- 楽天市場 https://item.rakuten.co.jp/pixiogaming/px248wave-dc01/- Yahoo!ショッピング https://store.shopping.yahoo.co.jp/pixio/px248wave-dc01.htm(https://store.shopping.yahoo.co.jp/pixio/px248wave-dc01.html)l

※公式ストア以外の店舗は9月24日(水)より公開予定となります。

PX248 Wave Pastel Pink Devil

価格 ：26,345円（税込28,980円）

- 公式ストア https://pixiogaming.jp/products/px248wavekdv- Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQJJJC6Z- 楽天市場 https://item.rakuten.co.jp/pixiogaming/px248wave-dc01/- Yahoo!ショッピング https://store.shopping.yahoo.co.jp/pixio/px248wave-dc01.html

※公式ストア以外の店舗は9月24日(水)より公開予定となります。

製品特長- 23.8インチで画面が視界に収まりやすくFPSゲームなどに最適- Fast IPSパネルの鮮やかな色合いにより作業も快適に- 200Hzの高リフレッシュレートに対応。画面の移り変わりが激しいゲームにもオススメ- 製品背面と前面に「天使の羽」、「悪魔の羽」モチーフのデザインを加え、よりデスク環境を可愛くコーディネートできる

製品仕様

本体サイズ ： 長さ54.1 × 幅19 × 高さ42.16 cm

重量 ： 3.17Kg

画面サイズ ： 23.8インチ

アスペクト比 ： 16：9

解像度 ： FHD (1920 × 1080)

リフレッシュレート： 200 Hz

応答速度 ： 1ms (GTG)

液晶パネル ： Fast IPS / 非光沢

色域 ： 112.44% sRGB

端子 ： HDMI2.0 ×1 / DisplayPort1.4 ×1 / Head Phone Jack

機能 ： FreeSync Premium/G-SYNC Compatible対応/HDR10/Black Equalizer/フリッカーフリー/ブルーライトカット/VESA対応75mmピッチ(VESAアダプター使用時100mmピッチ)/Overdrive/HDR

保証・サポート ： 公式ストア 3年間 / 30日間の無料返品サービス

その他公式店舗 2年間 / 30日間の無料返品サービス

PS1S Wave Pastel Blue Angel

価格 ：9,072円(税込9,980円)

公式ストア https://pixiogaming.jp/products/psw1sblag

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQNFZK42)B0FQNFZK42(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQNFZK42)

楽天市場 https://item.rakuten.co.jp/pixiogaming/psw1s-dc01/

Yahoo！ショッピング https://store.shopping.yahoo.co.jp/pixio/psw1s-dc01.html

※公式ストア以外の店舗は9月24日(水)より公開予定となります。

PS1S Wave Pastel Pink Devil

価格 ：9,072円(税込9,980円)

公式ストア https://pixiogaming.jp/products/psw1spkdv

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQNK54YX

楽天市場 https://item.rakuten.co.jp/pixiogaming/psw1s-dc01/

Yahoo！ショッピング https://store.shopping.yahoo.co.jp/pixio/psw1s-dc01.html

※公式ストア以外の店舗は9月24日(水)より公開予定となります。

製品特長- 重量1～9kg、17～32インチ、VESA規格（75mm x 75mm、100mm x 100mm)のモニターに対応- 取り付けたモニターは上向き45度、下向き45度、左右90度、回転360度、また上下左右だけなく前後にも調節可能- 組立・取付が簡単。クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応

発売記念セール概要

Decoraシリーズの発売を記念して、同製品を対象とした15%OFFセールをPixio全店にて開催します。本セールをきっかけに、ぜひPixioの製品をご体験ください。

■セール期間 ：

公式ストア 2025年9月17日(水)～10月10日(金)

その他店舗 2025年9月24日(水)～10月10日(金)



■対象製品：PX248 Wave Pastel Blue Angel／PX248 Wave Pastel Pink Devil

■通常価格：28,980円(税込) → 特価：24,633円(税込)

■対象製品：PS1S Wave Pastel Blue Angel／PS1S Wave Pastel Pink Devil

■通常価格：9,980円(税込) → 特価：8,483円(税込)

■Pixioとは

Pixio（ピクシオ）はゲーマーの「自分らしさ」を応援し、理想のゲーム部屋を実現するプロダクトを届けるゲーミングアクセサリーブランドです。

コミュニティと共にゲームカルチャーを盛り上げ、あなただけのゲーム体験をサポートする様々なプロダクトを、手に取りやすい価格と高いクオリティで創り出します。

販売店舗一覧

Pixio 公式ストア : https://pixiogaming.jp/

Pixio Amazon店 ：https://amzn.to/3CoiHWm

Pixio 楽天市場店 ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/pixiogaming/

Pixio Yahoo!ショッピング店 ：https://store.shopping.yahoo.co.jp/pixio/

Pixio メルカリ店 ：https://mercari-shops.com/shops/HYLH8Yt7e35v5c7UUyBZTZ

Pixio公式SNSアカウント

X（旧Twitter） ： https://x.com/pixiojapan

Youtube ： https://www.youtube.com/channel/UCK_rS3hIJNoyMM9Qzi5HNBg

Instagram ： https://www.instagram.com/pixiojapan/

twitch ： https://www.twitch.tv/pixio_japan

【Hamee（ハミィ）株式会社 概要】 （ URL：https://hamee.co.jp(https://hamee.co.jp) ）

会社名 ：Hamee株式会社 （東証スタンダード 証券コード：3134 ）

設立 ：1998年5月

代表者 ：代表取締役社長 水島 育大

所在地 ：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2

事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、

米国・中国・韓国におけるEC展開、

ゲーミングアクセサリーブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、

ByURブランドで展開するコスメティクス事業、

専用スマートフォンにより子供の防犯・安心をサポートするHamic事業を展開

URL ：https://hamee.co.jp

■本記事に関するお問い合わせ先

担当 ： Hamee株式会社 ゲーミングアクセサリー事業部PR担当 池水/桑山

e-mail ： pixio_store@hamee.co.jp