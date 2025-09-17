こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「TRIBUS」社内起業家3期生のネクスト・ステージを発表
～事業共創プログラムを通じた挑戦する文化の醸成とイノベーションの創出を促進～
株式会社リコー（社長執行役員：大山 晃）は、社内起業家とスタートアップ企業の成長を支援し、事業共創を目指す社内外統合型のアクセラレータープログラム「TRIBUS（トライバス）」を運営しています。このたび、同プログラムの3期生として採択され、2022年度から活動してきた社内起業家2チーム が、それぞれのネクスト・ステージに進むことを決定しました。
リコーは、価値創造に向けた基本的な考え方の一つにオープンイノベーションを掲げ、外部資本や知見を活用した新規事業創出に取り組んでいます。また、多様な人材が生き生きと活躍できる「働きがい改革」の一環として、社員が自律的に新たな顧客価値の創造にチャレンジできるTRIBUSを展開してきました。TRIBUSでは、約1700人のリコーグループ社員が参加するTRIBUSコミュニティがTRIBUSにチャレンジする社内起業家・スタートアップ企業を応援しています。これまでに社内から19の新規事業が立ち上がりました。社外起業家・スタートアップの支援としては、延べ50社が本プログラムを通して、リコーグループやパートナー企業のリソースを活用し、事業の具体化や加速に向けて活動しています。
「TRIBUS 2021」で採択された社内起業家2チームは、社外スタートアップと切磋琢磨し、専門的な知見を持つ社外のベンチャーキャピタリストからのアドバイスを受けながら、新規事業の立ち上げと事業化にチャレンジしてきました。活動の最終年を迎え、各事業の特性や状況に合わせて、今後の成長戦略（ネクスト・ステージ）を策定しました。
今後は、社内外のTRIBUS卒業生が集う「TRIBUSアルムナイコミュニティ」を通じ、現在活動している社内外のチームに対して経験者としてのアドバイスやノウハウを提供し、TRIBUSのさらなる活性化を図ります。
ブランド名・事業名
活動とネクスト・ステップ
STAYTHEE（ステイシー）https://staythee.ricoh/
ダイビングやシュノーケリング向けに、手放しで水中撮影を可能にする浮力調整器「STAYTHEE（ステイシー）」を開発・販売してきました。STAYTHEEは、防水ケースに入れた360度カメラやアクションカメラに取り付けるだけで、電池不要で中性浮力（水中で浮きも沈みもしない状態）を保ちます。これにより、これまでにない水中映像の撮影が可能となっています。マリンスポーツをはじめ、報道・広告、映画・映像制作、観光、漁業、海中研究など、幅広い分野での活用が期待されています。
このたび、今後の事業展開を踏まえ、これまでもビジネスパートナーとして協業してきた、Insta360を開発するShenzhen Arashi Vision社に技術譲渡を決定しました。なお、STAYTHEEから発売済みの商品については、本日から1年間、株式会社リコーが引き続きサポートいたします。
ご購入済み製品のお客様のお問い合わせ先：STAYTHEE お客様窓口
https://staythee.ricoh/pages/contact-us2
サトラス
オンライン商談支援サービス「サトラス」を開発。商談中に会話の内容を音声で記録するとともに、営業担当者が商談相手に伝えるべき情報をポップアップで通知するアシスト機能や、クラウド上に蓄積された商談記録を大規模言語モデル（LLM）で分析するレポート機能を備え、商談や提案、マーケティング活動の現場を支援してきました。
今後の事業環境を精査した結果、事業活動中止の判断となりました。創出した価値については、社内にて利活用を検討してまいります。
