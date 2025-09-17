こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
大正健康ナビ、9/17新着情報 「つらい肩こりや腰痛…もしかしたら更年期のせいかも？」 公開！
大正製薬株式会社（以下、当社）が運用する健康情報サイト「大正健康ナビ（https://www.taisho-kenko.com）」では、季節やトレンドに合わせて、あなたのお役に立つコラムを随時更新しています。
9月17日に新着公開した記事は「つらい肩こりや腰痛…もしかしたら更年期のせいかも？」です。
40代や50代になってから、肩こりや腰痛がひどくなったと感じていませんか？
それ、更年期症状の1つかもしれません！
実は、肩こりや腰痛は代表的な更年期症状といわれているんです。
■肩こりや腰痛は更年期症状の1つです
更年期の女性では、これまで感じていなかった肩こりや腰痛に悩まされたり、もともとの症状が悪化したりする人が増加します。その原因には、女性ホルモンの分泌量や筋肉量の変化があります。
なぜ更年期に肩こりや腰痛に悩まされるのか、そのメカニズムと注意点、取り組みやすいセルフケアについて、本記事では専門医監修のもと詳しく解説しています。
■9月17日 新着健康情報
つらい肩こりや腰痛…もしかしたら更年期のせいかも？
https://www.taisho-kenko.com/column/154/
＜目次＞
1．肩こりや腰痛に悩む女性が多いのはなぜ？
2．肩こりや腰痛は更年期症状の１つ
3．その症状、もしかしたら重大な病気が原因かも？
4．肩こりや腰痛のセルフケア
■監修プロフィール
対馬ルリ子女性ライフクリニック/Addots GINZA
小野 陽子（おの・ようこ）先生
聖路加国際病院女性総合診療部、東邦大学医療センター大森病院心療内科を経て、対馬ルリ子女性ライフクリニック勤務。Addots GINZA「女性のこころとからだのオンライン相談室」開設予定。医学博士。日本産科婦人科学会専門医、日本心身医学会心身医療専門医、日本女性心身医学会認定医、日本女性医学学会女性ヘルスケア専門医。心療内科、婦人科両面からのケアを行う。
■大正健康ナビ： https://www.taisho-kenko.com
大正健康ナビでは、生活習慣病などのつらい症状、人には言いづらい悩みの原因、症状、改善や予防法をご紹介。また、気になる症状をすぐにチェックできるコンテンツもご用意。いろいろな疑問にも専門医が分かりやすくお答えします。
■大正製薬について
当社は「人々の病気を予防し、健康を増進させたい。」こうした思いから大正元年に創業しました。
以来、100年以上にわたって生活者の皆さまの 健康で豊かな暮らしの実現に貢献するために、病気の予防や治療、健康によりそうべく、医薬品から食品まで幅広い製品ラインアップで、 皆さまのさまざまなニーズにお応えしてまいりました。昨今、健康意識が高まる生活者の皆さまのニーズが多様化しており、このような変化に柔軟に対応しながら高品質な製品とサービスを提供し続けることで、皆さまの健康に寄り添ってまいります。
