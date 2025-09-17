【ラフォーレ＆松尾ゴルフ倶楽部】2025年10月15日（水）より、「千葉松尾ゴルフクラブ」として運営開始

ラフォーレ＆松尾ゴルフ倶楽部（千葉県山武市松尾町八田、支配人：田辺忠司）は、2025年10月15日（水）より、新名称「千葉松尾ゴルフクラブ」として新たにスタートいたします。これに伴い、当ゴルフ場は改修工事などのため長らく9ホールで営業をしておりましたが、18ホールでの通常営業を再開いたします。

東京から1時間程という好立地にあり、1993年9月にオープンしたラフォーレ＆松尾ゴルフ倶楽部は、各ホール間が自然林によって完全にセパレートされており、池を効果的に配置した戦略性の高いコース設計が特徴で多くのお客様に親しまれてきました。この度、18ホールへのフルオープンに加え、一部のゴルフ小物も新しくなり、より快適にラウンドいただける環境が整いました。また、名称変更を記念し、本日より先着20組限定で、お得にご利用いただける昼食付きの記念プランを当ゴルフ場のWebサイトにて販売いたします。

戦略性とくつろぎが調和した新しい千葉松尾ゴルフクラブで、大切な方との特別なゴルフタイムをお過ごしください。



■ゴルフ場名変更記念！特別プランについて
当ゴルフ場のWebサイトにて、「千葉松尾ゴルフクラブ」への名称変更を記念した特別プランをご用意しました。2025年10月31日（金）までの期間中、ビジターを含むご予約者様先着20組に18ホール（セルフ）をプレーいただける昼食付のプランを販売いたします。さらに快適になった当ゴルフ場のコースを体験しにぜひご来場ください。


予約期間：2025年9月17日（水）～2025年10月31日（金）
プレー対象期間：2025年10月15日（水）～2025年12月31日（水）
料金：ビジター　平日10,600円、土曜19,400円、日祝18,300円
予約サイト：



※上記料金はゴルフ場利用税、消費税を含みます。
※本プランでのご予約はお一人様1回限りになります。
※上限人数に達成次第販売終了いたします。
※本プランはキャディ付きではございません。
※２、3サムの場合は別途追加料金が発生いたします。(土日祝は2サムのプレーは不可となります)
※ご昼食は限定メニューでご用意いたします。
※記載の内容は変更となる場合がございます。詳しくはお問合せください。


LINE友だち追加でスマートチェックインが可能に
ご利用前に「ラフォーレホテルズ＆リゾーツ」のLINE公式アカウントを友だち追加し、初回登録を実施いただくことで、自動チェックインが可能になり、フロントでのゲストカード記入が不要になります。またご精算につきましても同様に自動精算機にてチェックアウトがお手続きいただけます。
LINE 公式アカウントのショップカードをご利用いただくと、ゴルフご利用ごとにスタンプが貯まり、 スタンプ数に応じてゴルフ場特典などをご用意しております。

LINE公式アカウントの詳細はこちらをご覧ください：
https://www.laforet.co.jp/v/lfline.html


＜ご予約・お問合せ先＞　
千葉松尾ゴルフクラブ（ラフォーレ＆松尾ゴルフ倶楽部）
TEL：0479-86-6400（予約）　　E-Mail：info@matsuogolfclub.jp
URL： https://www.matsuogolfclub.jp/






■「千葉松尾ゴルフクラブ」について



1993年9月にオープンした当ゴルフ場は最寄の松尾横芝ＩＣより 0.8 km、東京からでも約 1 時間の好立地です。各ホール間は自然林によって完全にセパレートされ、要所に池が配置された戦略型のゴルフコースが特徴です。クラブハウスは明治 2 年に太田資美によって着工されたものの未完成に終わった『松尾城』をモチーフにしており、クラブハウス内には季節のお料理をお楽しみいただけるレストランや、プレー後の語らいを楽しめるコンペルーム、女性浴室には個室パウダールームなど、充実した設備で特別な一日を演出いたします。2025年10月には改修を経て18ホールへの通常営業再開や一部のゴルフ小物の刷新を実施。落ち着きのある空間ときめ細やかなサービスで、皆様に上質なゴルフタイムをお届けできるよう、今後も努めてまいります。


【千葉松尾ゴルフクラブ概要】
正式名称：千葉松尾ゴルフクラブ
支配人：田辺忠司
開場：1993年9月
所在地：〒289-1512　千葉県山武市松尾町八田1563
コース規模：18ホール、6,561Y、パー72
アクセス：【車】千葉東金道路・松尾横芝ICより約0.8km【電車】JR総武線・成東駅からタクシーで約18分、成田エクスプレス・空港第2ビル駅からタクシーで約25分
施設：クラブハウス：レストラン、コンペルーム（3会場/最大100名対応）、特別室（VIPルーム・ロッカールーム・浴室）、大浴場、ロッカールーム
付帯施設：ゴルフ練習場（打ち放し/8打席）
Webサイト：https://www.matsuogolfclub.jp/




