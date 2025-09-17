こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【ラフォーレ＆松尾ゴルフ倶楽部】2025年10月15日（水）より、「千葉松尾ゴルフクラブ」として運営開始
一部改修を行い、新名称に
■「千葉松尾ゴルフクラブ」について
1993年9月にオープンした当ゴルフ場は最寄の松尾横芝ＩＣより 0.8 km、東京からでも約 1 時間の好立地です。各ホール間は自然林によって完全にセパレートされ、要所に池が配置された戦略型のゴルフコースが特徴です。クラブハウスは明治 2 年に太田資美によって着工されたものの未完成に終わった『松尾城』をモチーフにしており、クラブハウス内には季節のお料理をお楽しみいただけるレストランや、プレー後の語らいを楽しめるコンペルーム、女性浴室には個室パウダールームなど、充実した設備で特別な一日を演出いたします。2025年10月には改修を経て18ホールへの通常営業再開や一部のゴルフ小物の刷新を実施。落ち着きのある空間ときめ細やかなサービスで、皆様に上質なゴルフタイムをお届けできるよう、今後も努めてまいります。
【千葉松尾ゴルフクラブ概要】
正式名称：千葉松尾ゴルフクラブ
支配人：田辺忠司
開場：1993年9月
所在地：〒289-1512 千葉県山武市松尾町八田1563
コース規模：18ホール、6,561Y、パー72
アクセス：【車】千葉東金道路・松尾横芝ICより約0.8km【電車】JR総武線・成東駅からタクシーで約18分、成田エクスプレス・空港第2ビル駅からタクシーで約25分
施設：クラブハウス：レストラン、コンペルーム（3会場/最大100名対応）、特別室（VIPルーム・ロッカールーム・浴室）、大浴場、ロッカールーム
付帯施設：ゴルフ練習場（打ち放し/8打席）
Webサイト：https://www.matsuogolfclub.jp/
