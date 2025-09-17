こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
第17回 働く人の健康支援研究会開催のお知らせ
社内医療職・産業医のための「医療職だからできる、健康経営のカタチ」
東京慈恵会医科大学附属病院は、企業で働く医療職を対象とした講演会「第17回 働く人の健康支援研究会」を、2025年10月17日（金）に開催いたします。
今回のテーマは「健康経営」です。社員の健康維持・増進は、生産性やエンゲージメントの向上にとどまらず、株価や雇用の安定といった企業価値にも直結する重要な経営課題である一方、社内医療職と経営層・社員との間には健康経営に対する認識の隔たりがあり、さらにこれまで企業における医療職の役割は主に疾病予防や職場環境の整備にとどまっていました。
そこで本研究会では、社員の健康を経営戦略の一環として捉える「健康経営」に産業医や保健師といった社内医療職が積極的に関与すべきであるという先駆的な提案を発信します。当日は、産業医、企業内保健師、人事部門の責任者、労働経済学の専門家など、多様な立場の講師が登壇し、社内医療職の皆様が「健康経営」の意義と実践方法を多角的、具体的に学び職場に活かせる知見を提供します。
開催日時：2025年10月17日（金）18:30～（講演会18:00～20:00／情報交換会20:00～21:00）
開催形式：現地（東京慈恵会医科大学 2号館講堂）＋オンライン（Zoomウェビナー）
参加費：無料
参加申込：添付ポスターに記載のURL、二次元コードから 2025年10月7日（火）締め切り
対象：産業医・保健師・看護師・労務担当者など
主催：東京慈恵会医科大学附属病院（後援：港区医師会・慈恵医師会）
「“企業の一員”として貢献できる保健師 ～健康経営に成果をもたらす専門職の力～」
渡辺 絵里 氏（株式会社メディヴァ 保健事業部産業保健チーム）
「健康経営の取り組み」
松丸 克彦 先生（マルハニチロ株式会社 主席産業医）
「ソフトバンクが取り組む健康経営」
杉原 倫子 氏（ソフトバンク株式会社 人事企画部長 兼 Well-being推進室長）
「労働経済学で考える『健康経営』と企業価値向上－労働者・医療職・経営層の対話・連携・実践を目指して－」
齋藤 隆志 教授（明治学院大学 経済学部）
【講演会についてのお問い合わせ窓口】
働く人の健康支援研究会事務局 （東京慈恵会医科大学附属病院 患者支援・医療連携センター）
電話：03-5400-1202（月～土 9:00～17:00）メール：hataraku@jikei.ac.jp
【報道機関からのお問い合わせ窓口】
学校法人慈恵大学 経営企画部 広報課 電話 03-5400-1280 メール koho@jikei.ac.jp
本件に関するお問合わせ先
学校法人慈恵大学 広報課
メール：koho@jikei.ac.jp
電話：03-5400-1280
関連リンク
慈恵大学 プレスリリース一覧
https://www.jikei.ac.jp/press/
