司法試験【2027・2028年合格目標】予備試験アウトプットカリキュラムリリース！

株式会社アガルート

株式会社アガルート（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩崎 北斗、以下「アガルート」）が運営する「アガルートアカデミー」は、司法試験【2027・2028年合格目標】予備試験アウトプットカリキュラムをリリースいたしました。

■ カリキュラムの詳細はこちら

https://www.agaroot.jp/shiho/cr/yobihoukac/

既に、予備試験（法科大学院入試）に向けて基本的知識と基本的な論文答案の書き方を習得している方が、数多くの問題演習と答案の添削を通じて、論文式試験における実践力を完成させるカリキュラムです。

まずは約450問の重要問題の演習を通じて問題の処理パターンを確立し、その後予備試験の論文過去問や法律基本科目と法律実務基礎科目の論文答練をおこなうことで、本試験に向けた対応力を鍛えることができます。また、多くの論点に当たることができるため、知識の再確認・再構築にも最適です。

こんな方にオススメ

・他校や独学での学習経験がある方

・ブランク明けで再度スタートを切りたい方

・できる限りコンパクトな最小限の講座で対策したい方

■合格実績

■カリキュラムの特長

充実した添削指導と正確な解説

プロ講師による添削が付きます。添削者は、講師の解説講義を聴き、添削の方針について、事前に打ち合わせた上で、添削に臨みますので、一貫性のある添削を受けることができます。また、オンライン添削では、答案に対する添削のみならず、採点基準への評価の書き込み、答案に対するコメント等でしっかりとフィードバックいたしますので、答案の添削を通じ、ご自身の現時点における到達点を確認することも可能です。さらに、添削とともに返却される解説・解答例は、講師が書き下ろしました。出題趣旨を分析しながら、基本書・判例解説はもちろんのこと、学術論文や法学雑誌等も参照しているため、その内容は正確で信頼できるものです。

司法試験に合格した添削者によるオンライン添削（合計110通）が付属！

重要問題習得講座：42通

旧司法試験 論文過去問セレクト答練：18通

予備試験 論文過去問セレクト答練：18通

予備試験・法科大学院入試答練：28通

法律実務基礎科目答練：4通

■継続を支える最適な学習環境

学習に最適な受講環境

インターネット環境があれば、いつでも、どこでも、パソコン・タブレット・スマートフォン等で、マイページから講義を受講することができます。画面にはテキストが同時表示されるので、テキストを持ち歩く必要がありません。また、9段階の倍速再生・進捗率等の便利機能があるため、学習環境に合わせた柔軟な受講が可能です。さらに、オンライン上でテキストが見られるデジタルブック機能を搭載！閲覧はもちろん、書き込みやふせん機能も付属しているため、デジタルにて学習が完結します。

便利な機能満載のデジタルブックライブラリー

カリキュラムに含まれる何冊ものテキストは、デジタルブックライブラリーとしても収蔵され、お申込みのその日からご利用いただけます。ライブラリーは、PC・スマホ等からいつでもどこでも見ることができ、また受講画面からすぐに閲覧画面にアクセスすることができますので、講義動画を見ながら気になった箇所をすぐに確認することができます。

アプリの活用でスマートフォンでも勉強しやすい！

待望のモバイルアプリが登場！映像講義の閲覧や添付資料の確認など、アプリから直接アクセスできるので、スマートフォンやタブレットでの学習がしやすくなりました。さらに、アプリ内でのダウンロード機能もあるため、事前に学習したい講義をダウンロードしておくことで、オフライン下での学習も可能です。通勤・通学や休憩中などの隙間時間でも、アプリで快適に学習できます！

「オンライン添削サービスTENSAKUN」

オンライン添削サービス「TENSAKUN」では対象の答案をオンライン上で24時間いつでも提出することができます。また、アガルートの添削は合格者ではなく指導経験豊富なプロ講師が直接添削しますので、添削内容も高品質でお届けいたします。

量と質を兼ね備えた添削サービスを最大限利用することで、論文力を飛躍的に向上させることが可能です。

■合格特典・割引制度

合格特典

カリキュラムをお申込みいただいた方が対象の試験に合格された場合、合格特典がございます。

割引制度

再受講割引、受験経験者割引、他校乗換割引、家族割引など各種割引制度を設けております。

アガルートは今後も、「教育」を通じて、数多くのイノベーションを下支えする、社会的なインフラとなることを目指しています。

