【歯科市場の予約革命】再診率の向上へ。Clinic KIOSKとApotool&BoxのWeb予約機能が連携開始

株式会社APOSTRO

株式会社APOSTRO（本社：東京都文京区、代表取締役社長：日置真太郎、以下「APOSTRO」）は、当社が開発・提供する多用途セルフ端末「Clinic KIOSK」と、株式会社ストランザ（本社：東京都港区、代表取締役社長：西島彰一、以下「ストランザ」）が開発・提供する歯科医院向けクラウドサービス「Apotool&Box」のWeb予約機能との連携を開始したことをお知らせいたします。

本連携により、患者は診療後にClinic KIOSKで会計を済ませ、そのまま次回予約をWeb上でスムーズに完結できるようになりました。

これにより、再診率の向上による経営的メリットに加え、歯科医院における受付業務の効率化、患者満足度向上、人材不足への対応を同時に実現します。

■背景

歯科医院を訪れる患者の多くは、待ち時間を短縮し効率的に通院を終えたいと考えています。

しかし従来は、診療後に受付で会計を待ち、さらに次回予約を取る必要があり、患者・医院双方にとって負担となっていました。

そこでAPOSTROは、当社が開発するClinic KIOSKと「Apotool&Box」のWeb予約機能を連携し、診療後の患者動線を大幅に改善いたしました。

■連携のポイント

Clinic KIOSK × Web予約

・診療後の流れをシームレス化：診療 → 会計 → 次回予約を一気通貫で完結

・医院側のメリット

ー受付業務の効率化

ー予約取りこぼしの防止

ー患者満足度の向上

ー少人数体制での安定運営

Clinic KIOSK × ささっとPay（既存機能）

2023年より提供中の「ささっとPay」連携では、診察券アプリ「私の歯医者さん」に登録したクレジットカードを利用し、キャッシュレスで会計が可能です。

・現金不要・非対面でスピーディ

・違算金や金銭トラブルの防止

・スタッフ業務負担の軽減

■今後の展望

「Clinic KIOSK × Web予約」「Clinic KIOSK × ささっとPay」という2つの連携により、医院は「患者満足度の向上」と「スタッフ負担の軽減」を同時に実現できます。

APOSTROは、Clinic KIOSKを予約・会計・キャッシュレス決済・診察券連携などを担う’多用途セルフ端末’として進化させていきます。

今後も歯科医院経営における新たなスタンダードとなるサービスを提供し、患者にとって快適で、医院にとって効率的かつ持続可能な運営を支援してまいります。

関連リンク

本件の詳細は、ストランザ社コラム記事でもご紹介しています。

https://apotool.jp/column/2025/09/12/clinic-kiosk_web-reservation/

会社概要

株式会社APOSTRO / APOSTRO Inc.

所在地：東京都文京区大塚3-20-1 紅屋茗荷谷ビル6F

代表者：代表取締役 日置 真太郎

URL：https://apostro.co.jp/

お問い合わせ先

本リリースに関するお問い合わせ

株式会社APOSTRO 広報窓口

Email：contact@apostro.co.jp

電話：03-3815-5144

製品・サービスに関するお問い合わせ

株式会社ストランザ

電話:03-6403-4880