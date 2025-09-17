ニジゲンノモリ初のアトラクションコラボ商品が登場 『ゴジラ迎撃作戦』＆『モンスターハンター・ザ・フィールド inニジゲンノモリ』 オリジナルコラボグッズ全6種 9月25日（木）より順次販売開始
兵庫県淡路島「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」にあるアニメパーク「ニジゲンノモリ」では、ニジゲンノモリで運営する2つのアトラクション『ゴジラ迎撃作戦』と『モンスターハンター・ザ・フィールド inニジゲンノモリ』がコラボレーションする企画を2025年9月13日（土）より開催しております。
そしてこの度、本コラボ企画を基にしたオリジナルコラボグッズ全6種を9月25日（木）より順次販売開始いたします。今回のコラボグッズでは、新たに描き下ろされた『ゴジラ迎撃作戦』に登場するゴジラをモチーフとした「モンハン風ゴジラアイコン」を基にしたステッカー、アクリルキーホルダー、木製コースター、トートバッグに加え、コラボ企画限定KVがデザインされたアクリルキーホルダーとハンカチタオルの全6種を販売いたします。ニジゲンノモリでしか手に入らない唯一のオリジナルグッズが登場！超貴重な限定商品を手に入れよう！
■『ゴジラ迎撃作戦』＆『モンスターハンター・ザ・フィールド inニジゲンノモリ』 コラボグッズ 概要
販売開始：
2025年9月25日（木）より
場所：
「ゴジラ迎撃作戦」ゴジラショップ/「モンスターハンター・ザ・フィールド」ショップ
営業時間：
平日10:00～18:00、土日祝10:00～20:00
商品：
（1）【ゴジラ迎撃作戦＆モンスターハンター・ザ・フィールド】ステッカー／330円（税込）※9月25日（木）～販売開始
（2）【ゴジラ迎撃作戦＆モンスターハンター・ザ・フィールド】アクリルキーホルダー（アイコン）／715円（税込）※9月27日（土）～販売開始
（3）【ゴジラ迎撃作戦＆モンスターハンター・ザ・フィールド】アクリルキーホルダー（KV）／715円（税込）※9月27日（土）～販売開始
（4）【ゴジラ迎撃作戦＆モンスターハンター・ザ・フィールド】ハンカチタオル／825円（税込）※10月中旬ごろ販売開始予定
（5）【ゴジラ迎撃作戦＆モンスターハンター・ザ・フィールド】木製コースター／990円（税込）※10月中旬ごろ販売開始予定
（6）【ゴジラ迎撃作戦＆モンスターハンター・ザ・フィールド】トートバッグ／1,980円（税込）※10月中旬ごろ販売開始予定
販売開始日などは順次、ニジゲンノモリ公式HPやXにてお知らせいたします。
■『ゴジラ迎撃作戦』＆『モンスターハンター・ザ・フィールド inニジゲンノモリ』 コラボ企画 概要
開始：
2025年9月13日（土）～11月3日（月・祝）
内容：
2つのアトラクションにて、期間限定で体験できるコラボイベントを開催。
『ゴジラ迎撃作戦』緊急指令 極秘任務No.113
『ゴジラ迎撃作戦』に入場された方を対象に、火竜「リオレウス」を討伐する極秘任務を案内。『モンスターハンター・ザ・フィールド inニジゲンノモリ』にて任務に参加した方には、本コラボ企画でしか手に入らないコラボキービジュアルがデザインされたオリジナルのA5クリアファイルをプレゼント。
