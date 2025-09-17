医療機関向けのサービスページを一部改修しました ～「Moodleは、なぜ“ラク”なのか？」を、よりわかりやすく～
株式会社イオマガジン（本社：東京都港区、代表取締役：成家勉 ※以下、イオマガジン）は、世界240カ国以上、約4億人が利用するeラーニングシステム「Moodle（ムードル）」の導入・カスタマイズ・運用するサポートを行っております。さらに使いやすくカスタマイズしたeラーニングシステム「IO Moodle（イオムードル）」の、導入・カスタマイズ・運用するサポートを行っております。
2025年9月11日、イオマガジンHPに掲載中の医療機関向けサービスページ（https://www.io-maga.com/service/medical_institution/）を一部改修いたしました。
【詳細はこちら】https://www.io-maga.com/2025/09/news20250911/
▼追加された主な情報
・医療教育にMoodle（ムードル）が選ばれる理由
・AIと連携が可能となったeラーニングシステム「Moodle4.5」
・IO Moodleで“eポートフォリオ”も使えるように！（現在開発中）
・「ラク」に始めて、「ラク」に続く。イオマガジンのサポート体制
これらの情報を追加することで、「Moodle（ムードル）」を導入するとどんな課題が解決できるのかが、よりイメージしやすくなっています。
今後もサービス理解を深めていただけるよう、Webサイト上での情報発信を随時強化してまいります。
本サービスへご興味をお持ちになった方は、以下連絡先までお気軽にお問合せください。お待ちしております。
■「Moodle（ムードル）」とは？
https://www.io-maga.com/service/
eラーニングプラットフォーム「Moodle（ムードル）」は、現在、世界で4.0億人が利用しているeラーニングシステムです。レスポンシブデザイン採用のため、PCやタブレット、スマホなど、デバイスを選ばずに使えるマルチプラットフォーム型になっています。無償で配布されるアプリ（iPhone、アンドロイド）をご利用いただければ、通信環境がないところでも学習可能です。配信コンテンツは、テキスト・PDF・動画・HTML5・SCORMなどにも対応。テストも、○×式・4択式・記述式・穴埋め式など、多彩な形式に対応しています。大学や病院、大企業を中心に日本での導入実績も多く、使いやすいと評判のオンライン学習システムです。
■「Moodle（ムードル）日本語マニュアル（対象バージョン：4.5）」の無料公開中！
https://www.io-maga.com/sample_document/
「Moodle（ムードル）」には正式な日本語マニュアルが存在しません。そのため、「この機能はどのように使うの？」というちょっとした疑問を解決するのも大変です。そこで、イオマガジンでは日本語のオリジナルマニュアルを作成しました。基本的な機能から応用編の便利機能まで、画像付きでわかりやすく解説しているので、この一冊があれば、スムーズに「Moodle（ムードル）」を使いこなすことが可能です。
現在、イオマガジンのホームページにて無料公開中です。「Moodle（ムードル）」の使い方にお困りの方はぜひご利用ください。
■Moodle専用AIエージェント「ムードル先生」とは？
https://www.io-maga.com/sample_document/
Moodle専用AIエージェント「ムードル先生」は、Moodle（ムードル）に特化したAIチャットボットです。Moodleの使い方や設定方法など、ちょっとした疑問から幅広い相談まで24時間いつでも回答します。現在はアルファ版として公開しており、今後も改良を重ねていく予定です。まずは気軽にご利用いただき、疑問点をすぐに解決してください。なお、「ムードル先生」で解決できなかった内容については、お問い合わせフォームよりご質問いただければ、専門スタッフが回答いたします。
■イオマガジンとは？
https://www.io-maga.com/company/
イオマガジンは、ジャスダック上場の「城南進学研究社」のグループ会社であり、また「Moodle（ムードル）」の正式パートナーです。日本の各種法人向けに、「Moodle（ムードル）」の構築・運用・カスタムなどをサポートしています。「何度でもチャレンジできるセカイを」をモットーにしながら、人生100年時代の大人の学び（リカレント教育）をサポートしています。
■本リリースに関するお問合せ■
株式会社イオマガジン：望月、成家
hp: https://www.io-maga.com
e-mail: sales@io-maga.com
TEL: 03-6384-5740
配信元企業：株式会社イオマガジン
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329667&id=bodyimage1】
