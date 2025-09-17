ジオコード、AIセキュリティ診断ツール「ネクスト セキュリティ プラグイン」が提供開始３ヵ月で導入100社を突破

株式会社ジオコード

Webマーケティングとクラウドセールステック事業を展開する株式会社ジオコード（本社：東京都新宿区、代表取締役：原口 大輔、証券コード：7357）は、WebサイトのAIセキュリティ診断ツール「ネクスト セキュリティ プラグイン」の導入件数が、2025年6月17日の提供開始から3ヵ月で100社を突破したことをお知らせします。

■3ヵ月で導入100社突破の背景

近年、Webサイトへのサイバー攻撃が増加しており、多くのサイト運営者が手軽で確実なセキュリティ対策を求めています。「ネクスト セキュリティ プラグイン」は、こうしたニーズに応えるべく無料での提供開始に至りました。

この度の導入企業100社突破は、多くの企業がセキュリティ対策の重要性を認識していることの表れであり、無料で導入可能かつ設定が容易である点や、診断結果をわかりやすく可視化する機能がWebサイト運営者や企業の経営陣にも評価され、想定を上回るペースで拡大していると考えています。

■「ネクスト セキュリティ プラグイン」について

本プラグインは、WordPressで作成したWebサイトの脆弱性となりうる要素を自動的に抽出し、総合的なリスクレベルを5段階で評価する無料のプラグインです。AIによる診断結果の要約機能で、専門的な知識がなくてもリスクの内容が理解しやすく、リスクが発見された場合にはサイトオーナーに速やかに通知します。検知されたリスクに対して具体的な対策を実施する場合は、当社が提供する「WordPress セキュリティプラン」（参考：https://www.geo-code.co.jp/webdev/securityplan/）にて、より専門的かつ包括的なサポートもご利用いただけます。

本プラグインのインストールは、WordPressの管理画面から簡単に導入できるため、初めての方でも安心してご利用いただけます。Webサイトの脆弱性をすばやく診断し、セキュリティ上の課題を明確にするお手伝いをします。サイバーリスクの見えない脅威からWebサイトを安全に保ち、訪問者に安心して利用してもらうためにご活用ください。

【無料ダウンロードページ】https://www.geo-code.co.jp/nsp_dl/

今後も機能強化を進め、Webサイトの安全レベル向上と管理の効率化を支援してまいります。

■ジオコードのWebサイト制作について

長年の実績と経験に裏打ちされた高い技術力が特長です。創業翌年の2006年にWebサイト制作のサービス提供を開始し、これまでに4,800サイト以上の制作実績を積み重ねてきました。SEO対策やWeb広告サービスも提供しており、検索に強いWebサイト制作とマーケティングを一気通貫で行えるのが最大の強みです。コンテンツマーケティング、Web広告の運用、効果的なLP制作、UI・UXの改善など、制作から集客までをジオコード1社で完結できます。

さらに、当社はMA、SFA、CRMのすべてを搭載した「ネクストSFA」も開発・提供しているため、見込顧客の育成、案件管理、受注率アップまで、トータル的なサポートも可能です。

【サービスサイト】https://www.geo-code.co.jp/webdev/



■株式会社ジオコードについて

ジオコードは、Web広告運用やSEO対策といった従来のWebマーケティング支援に加え、直近のAI検索対策（AIO/LLMO）まで手掛けるWebマーケティング事業を展開しています。また、クラウド営業支援・顧客管理ツール「ネクストSFA」などを提供するクラウドセールステック事業も展開しています。

これらの事業を通じて、当社はWebマーケティング＆営業DXで、集客から、受注までの全てを一社完結で支援し販売拡大に貢献するとともに、DX推進にも寄与するサービスを提供し、顧客の経営を攻守両面から支援しています。

社 名：株式会社ジオコード

代表者：代表取締役 原口 大輔

所在地：東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー 10F

設 立：2005年2月14日

資本金：3億6,386万円（2025年2月末現在）

上 場：東京証券取引所スタンダード市場（証券コード：7357）

事 業：Webマーケティング事業、クラウドセールステック事業

Ｈ Ｐ：https://www.geo-code.co.jp/

■お問い合わせ先

＜「ネクスト セキュリティ プラグイン」「WordPress セキュリティプラン」について＞

株式会社ジオコード

WPセキュリティプラン担当

メール：securityplan@geo-code.co.jp

電 話：03-6274-8087