【夫婦の営み】セックスレス、最後にしたのはいつ？──既婚男女3,000人にアンケート調査：第5報

写真拡大

既婚者向けマッチングアプリ「既婚者クラブ」のユーザーを対象に、株式会社リンクス（東京都港区）が全国の20歳～59歳までの既婚男女3,000人を中心に、「夫婦喧嘩に関するアンケート調査」を実施しました。

＜これまでの調査＞

第1報：夫婦の営みの頻度は？　
https://www.dreamnews.jp/press/0000327010/

第2報：夫婦の営みのタイミングは？結婚前後の変化とは　
https://www.dreamnews.jp/press/0000327445/

第3報：子どもができた後の夫婦の営みは？　
https://www.dreamnews.jp/press/0000327763/

第4報：どこでする？どちらから誘う？　
https://www.dreamnews.jp/press/0000328534/


第5報となる本調査では、夫婦の営みが「ない」という男女に向けてアンケート。最後に夫婦の営みをしてからどれくらい経っているのかを調査します。「セックスレス」になっている人は、どれくらいいるのでしょうか。




【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329618&id=bodyimage1】



■夫婦の営みはありますか？

【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329618&id=bodyimage2】

本調査では、第1報～第4報とは異なる既婚男女3,000人にアンケート。まずは、既婚男女に夫婦の営みがあるかどうかを聞きました。

3,000人中1,392人（46.4％）が、夫婦の営みが「ある」と回答。「ない」と回答したのは1,608人（53.6％）でした。

＜第1回調査＞

夫婦の営みがある…1,360人（45.33％）

夫婦の営みがない…1,640人（54.67％）

＜第2回調査＞

夫婦の営みがある…1,357人（45.23％）

夫婦の営みがない…1,643人（54.77％）

前回・前々回の調査とほぼ同じ結果です。「夫婦の営みがない」と回答する人の割合が、依然として高いことがわかります。また、男性のほうが「はい（夫婦の営みがある）」と回答した割合が高いのも同じです。

次に、年代別の結果です。

前回・前々回調査と同じく、年代が上がるにつれて「いいえ（夫婦の営みがない）」と回答した人の割合が高くなりました。

【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329618&id=bodyimage3】

子どもの有無別での回答です。

こちらも前回・前々回の調査とほぼ同じ割合になりました。わずかですが、子どもがいない家庭のほうが夫婦の営みが「ない」と答えた人が多くなっています。




■最後に夫婦の営みをしてからどれくらい経っていますか？

【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329618&id=bodyimage4】

夫婦の営みが「ない」と回答した既婚男女1,608人（男性737人・女性871人）に対し、最後に夫婦の営みをしてからどれくらいの期間が経っているのかを聞きました。

夫婦の営みがない人のうち、ほとんどが年単位で夫婦の営みをしていないことがわかりました。

1年以内（1か月以内・3か月以内・半年以内・1年以内と回答した人）に夫婦の営みをした人は217人。全体の13.5％ほどでした。5年以上にわたって夫婦の営みをしていない人は1,024人で、63.68％にのぼります。

最後に夫婦の営みをした時から1か月以内と回答した人は、わずか17人（1.06％）でした。

年代別の結果です。

結婚してまだ間もない人が多い20代でも、5年以上夫婦の営みをしていないと回答した人が37人中9人（24.32％）と多くなりました。

年代が上がるにつれて夫婦の営みの回数が減るのは仕方がないこと。しかし、まだまだ若い世代でも長期にわたって夫婦の営みがなくなって（減って）いる事実が浮き彫りになりました。