「H.C.R2025 第52回国際福祉機器展&フォーラム」に出展～車椅子電動化ユニットの製品展示や試乗会、事業30年の歴史を紹介～
ヤマハ発動機株式会社は、2025年10月8日(水)～10日(金)に開催される「H.C.R2025 第52回 国際福祉機器展&フォーラム」に出展し、当社の車椅子電動化ユニットの展示や同製品搭載車両の試乗体験などを行います。出展を通じ、当社車椅子電動化ユニットのPRを図ると共に、業界関係者との共創強化を目指します。
同展は全国社会福祉協議会、および保健福祉広報協会の主催で、毎年10万人以上が来場する日本最大級の福祉機器展です。国内外の企業・団体が参加し、福祉に関わる製品展示のほか、体験会やセミナーなど多彩なプログラムが用意されています。
当社ブースでは、車椅子電動化ユニット「JWX-2」(アシスト式)や、今年から販売を始めた同「JWG-1」(ジョイスティック式)の製品展示、および両ユニット搭載電動車椅子の試乗体験などを行います。
また、当社は1995年に車椅子電動化ユニットの製品販売を始めてから今年で30年を迎えます。その歴史を紹介する記念展示も合わせて行います。
■ヤマハ発動機出展概要
・製品展示、試乗体験
車椅子電動化ユニット「JWX-2」(アシスト式)
車椅子電動化ユニット「JWG-1」(ジョイスティック式)
・車椅子電動化ユニット事業30年の歴史紹介
・当社製品をご利用のお客様を対象にした簡易点検コーナー
■H.C.R2025 第52回 国際福祉機器展&フォーラム
・会期：2025年10月8日(水)～10日(金) 10:00～17:00 (10日のみ16:00まで)
・会場：東京ビッグサイト西・南展示ホール
・住所：東京都江東区有明3-11-1
参考URL
・H.C.R2025 第52回 国際福祉機器展&フォーラム（公式）ウェブサイト
https://hcr.or.jp
・車椅子電動化ユニット(アシスト式)「JWX-2」
https://www.yamaha-motor.co.jp/wheelchair/lineup/jwx2/
・車椅子電動化ユニット(ジョイスティック式)「JWG-1」
https://www.yamaha-motor.co.jp/wheelchair/lineup/news/jwg1.html
展示ブースのイメージ
