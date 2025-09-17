JAF九州本部（本部長 金野 誠）は9月12日（金）～10月31日（金）の期間中、JAF会員が選ぶ！「イチオシ道の駅グランプリ2025」を開催しています。（共催：九州・沖縄「道の駅」連絡会駅長会）







イチオシ道の駅グランプリとは、地域振興とドライブ旅行の促進を目的として2014年から開催している企画で、九州・沖縄各県にある全道の駅（※）からJAF会員が「ここがイチオシ！」と思う道の駅へ投票してグランプリを決定するものです。

昨年に引き続き「グルメ部門」、「行ってみたい部門」「おもてなし部門」を設け、3部門の総合得票数で順位を決定します。

投票期間終了後は、投票いただいた方の中から抽選で10名様に3,000円相当の「道の駅特産品詰め合わせ」をプレゼントします。また、投票の多かった総合3位内および各県1位の道の駅を表彰します。

（※）2021年より3年連続総合1位を獲得した「道の駅 むなかた」は「殿堂入り制度」により、投票対象外となります。

JAF会員が選ぶ！「イチオシ道の駅グランプリ2025」 実施概要

■投票期間：2025年9月12日（金）～10月31日（金）

■投票対象：九州・沖縄にある全道の駅 ※殿堂入りの「道の駅 むなかた」を除く

■投票方法

JAFホームページ内「ご当地情報 福岡」の「イチオシ道の駅グランプリ2025」ページ、もしくは下記二次元コードより、【グルメ部門・行ってみたい部門・おもてなし部門】の3部門において必要事項を入力のうえ、「ここがイチオシ！」と思う道の駅に投票。

※投票にはJAF会員番号が必要

■プレゼント

「道の駅特産品詰め合わせ」3,000円相当を抽選で10名様へプレゼントします。なお、当選発表は11月中旬以降の当選通知発送をもって代えさせていただきます。



賞品イメージ

■結果発表

グランプリの結果は11月中旬以降のリリース配信ならびにJAFホームページ内「ご当地情報 福岡」にてお知らせします。

企画詳細・投票はこちらから

JAFホームページ「 イチオシ道の駅グランプリ2025 」：https://jaf.link/4oQ4Qja





JAF九州本部では今後も関連施設との連携を深め、地域振興を目指した企画を実施してまいります。