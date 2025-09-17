2025年9月17日

PwC Japanグループ



PwC Japanグループ、

PwC TS Japan合同会社の設立を発表

―税務、法務などの各種業務領域において

生成AIを活用したテクノロジーサービスを提供―



PwC Japanグループ（グループ代表：久保田 正崇、以下「PwC Japan」）は9月16日付で税務、法務などの各種業務領域において生成AIを活用したテクノロジーサービスを提供する新会社「PwC TS Japan合同会社」を設立しました。



企業において生成AIは、単なる効率化ツールではなく、業務や事業構造を抜本的に改革する手段として捉えられています。また、業務プロセスへの本格的な組み込みが進む中で、生成AIの活用の重要性はますます高まっています。



PwC Japanは、データ収集など属人的になりがちなビジネス領域のうち、私たちが国内外のネットワークを通じて知見と経験を有する税務、法務、会計領域に焦点を当て、生成AI活用を支援します。新会社を通じて、企業における煩雑な業務の効率化・高度化に貢献するため、主に以下のサービスを展開してまいります。



・税務、法務、会計領域における生成AIを活用したシステム構築支援サービス​

・チャットボットなどAIを活用した税務応答モデルの共同開発事業およびライセンス提供​

・生成AIを活用したビジネス実務の受託（マネージドサービス）​

・AIエージェントの受託開発​



法人概要



https://digitalpr.jp/table_img/1810/118065/118065_web_1.png



詳細は以下をご参照ください。

PwC TS Japan合同会社 法人概要

https://www.pwc.com/jp/ja/about-us/member/ts-japan.html





なお、同社が提供するサービスは弁護士法、税理士法その他の適用法令や法務省ガイドライン(※)に沿った範囲での提供となります。

※法務省大臣官房司法法制部「AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について」

以上





