欧州のスマートフォン出荷台数は2025年第2四半期に成長に回帰｜カウンターポイントリサーチ
【ニューデリー、北京、ベルリン、ブエノスアイレス、フォートコリンズ、香港、ロンドン、ソウル、台北、東京 - 2025年9月17日】
主なポイント
・第1四半期は低調でしたが、2025年第2四半期は成長に転じ、出荷台数は前年同期比4%増となりました。
・Samsungはシェアこそ低下したものの、市場リーダーとしての地位を維持しました。AppleとXiaomiはそれぞれiPhone 16eとRedmi Note 14シリーズの好調な伸びに支えられ、年間を通して好調な成長を遂げました。
・HONORは第2四半期も好調な成長を続け、400とMagic 7シリーズが前年同期比42%の成長に貢献しました。
・こうした回復にもかかわらず、欧州のスマートフォン出荷台数は、消費者需要の低迷、地政学的不確実性の継続、そしてEU全体で施行される新たな環境規制の影響により、2025年上半期は前年同期比でわずかに減少しました。
カウンターポイントリサーチの2025年第2四半期スマートフォン市場モニターによると、欧州のスマートフォン市場は、年初こそ低調だったものの、2025年第2四半期には成長に転じ、出荷台数は前年比4%増を記録しました。EU市場全体における新たな環境規制の導入により、経済・地政学的な状況は依然として厳しい状況が続きましたが、これまでにない新製品の発売や積極的な販促キャンペーンが市場の落ち込みを相殺し、成長軌道に回帰しました。
Europe Smartphone Shipments by OEM Share, Q2 2025 vs Q2 2024
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329745&id=bodyimage1】
Samsungは2025年第2四半期もこの地域で首位を維持しましたが、シェアはわずかに低下しました。これは、AppleとXiaomiがそれぞれiPhone 16eとRedmi Note 14シリーズの好調な伸びに支えられ、年間を通して好調な成長を遂げたためです。しかし、最大の勝者は再びHONORで、その勢いは第2四半期も継続しました。realmeの不振により、HONORは4位の座を固めました。
アソシエイトディレクターのヤン・ストリャクは、「第2四半期も経済的な課題が続き、消費者需要は低迷しました。また、Samsung Galaxy A06などのエントリーモデルの一部は、新たなエコデザイン規制の影響でEU市場への投入が見送られ、昨年人気のGalaxy A05のリニューアルも実現しませんでした。しかしながら、Apple iPhone 16eやSamsung Galaxy S25 Edgeなど、新機種の投入、販促キャンペーンの強化、そしてXiaomiが人気のRedmi Note 14シリーズで中堅層の需要に応え続けたことで、出荷台数は前年同期比で増加しました。しかし、HONORは今回も際立ったベンダーでした。400シリーズやMagic 7シリーズといった優れたデバイスと強力なポートフォリオ構成が、同社の前年同期比42%の成長につながりました。」と述べています。
当社サイトもぜひご覧ください。
https://japan.counterpointresearch.com/insights/pr/europe-smartphone-market-q2-2025/
【カウンターポイントリサーチについて】
カウンターポイントリサーチは、テクノロジーエコシステム全体を対象とした製品を専門とするグローバルな市場調査会社です。
当社は、世界中の主要なイノベーション・ハブ、製造クラスター、商業都市に拠点を構え、スマートフォンOEMからチップメーカー、チャネル企業、大手テクノロジー企業に至るまで、幅広いクライアントにサービスを提供しています。
経験豊富な専門家が率いるアナリストチームは、企業の経営幹部、戦略担当者、アナリストリレーション（AR）、市場情報（MI）、ビジネスインテリジェンス（BI）、製品およびマーケティングの各部門のステークホルダーと連携しながら、市場データ、インサイト、コンサルティングなど幅広いサービスを提供しています。
当社の注力分野には、AI、自動車、コンシューマーエレクトロニクス、ディスプレイ、eSIM、IoT、位置情報プラットフォーム、マクロ経済、製造、ネットワークインフラ、半導体、スマートフォン、ウェアラブルなどが含まれます。
公開中の市場データ、インサイト、ソートリーダーシップについては、当社ウェブサイトの「Insights」ページをご覧ください。重点分野についてより深くご理解いただくためにも、ぜひアナリストに直接ご相談ください。
https://japan.counterpointresearch.com/insights/
配信元企業：カウンターポイントリサーチ株式会社
主なポイント
・第1四半期は低調でしたが、2025年第2四半期は成長に転じ、出荷台数は前年同期比4%増となりました。
・Samsungはシェアこそ低下したものの、市場リーダーとしての地位を維持しました。AppleとXiaomiはそれぞれiPhone 16eとRedmi Note 14シリーズの好調な伸びに支えられ、年間を通して好調な成長を遂げました。
・HONORは第2四半期も好調な成長を続け、400とMagic 7シリーズが前年同期比42%の成長に貢献しました。
・こうした回復にもかかわらず、欧州のスマートフォン出荷台数は、消費者需要の低迷、地政学的不確実性の継続、そしてEU全体で施行される新たな環境規制の影響により、2025年上半期は前年同期比でわずかに減少しました。
カウンターポイントリサーチの2025年第2四半期スマートフォン市場モニターによると、欧州のスマートフォン市場は、年初こそ低調だったものの、2025年第2四半期には成長に転じ、出荷台数は前年比4%増を記録しました。EU市場全体における新たな環境規制の導入により、経済・地政学的な状況は依然として厳しい状況が続きましたが、これまでにない新製品の発売や積極的な販促キャンペーンが市場の落ち込みを相殺し、成長軌道に回帰しました。
Europe Smartphone Shipments by OEM Share, Q2 2025 vs Q2 2024
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329745&id=bodyimage1】
Samsungは2025年第2四半期もこの地域で首位を維持しましたが、シェアはわずかに低下しました。これは、AppleとXiaomiがそれぞれiPhone 16eとRedmi Note 14シリーズの好調な伸びに支えられ、年間を通して好調な成長を遂げたためです。しかし、最大の勝者は再びHONORで、その勢いは第2四半期も継続しました。realmeの不振により、HONORは4位の座を固めました。
アソシエイトディレクターのヤン・ストリャクは、「第2四半期も経済的な課題が続き、消費者需要は低迷しました。また、Samsung Galaxy A06などのエントリーモデルの一部は、新たなエコデザイン規制の影響でEU市場への投入が見送られ、昨年人気のGalaxy A05のリニューアルも実現しませんでした。しかしながら、Apple iPhone 16eやSamsung Galaxy S25 Edgeなど、新機種の投入、販促キャンペーンの強化、そしてXiaomiが人気のRedmi Note 14シリーズで中堅層の需要に応え続けたことで、出荷台数は前年同期比で増加しました。しかし、HONORは今回も際立ったベンダーでした。400シリーズやMagic 7シリーズといった優れたデバイスと強力なポートフォリオ構成が、同社の前年同期比42%の成長につながりました。」と述べています。
当社サイトもぜひご覧ください。
https://japan.counterpointresearch.com/insights/pr/europe-smartphone-market-q2-2025/
【カウンターポイントリサーチについて】
カウンターポイントリサーチは、テクノロジーエコシステム全体を対象とした製品を専門とするグローバルな市場調査会社です。
当社は、世界中の主要なイノベーション・ハブ、製造クラスター、商業都市に拠点を構え、スマートフォンOEMからチップメーカー、チャネル企業、大手テクノロジー企業に至るまで、幅広いクライアントにサービスを提供しています。
経験豊富な専門家が率いるアナリストチームは、企業の経営幹部、戦略担当者、アナリストリレーション（AR）、市場情報（MI）、ビジネスインテリジェンス（BI）、製品およびマーケティングの各部門のステークホルダーと連携しながら、市場データ、インサイト、コンサルティングなど幅広いサービスを提供しています。
当社の注力分野には、AI、自動車、コンシューマーエレクトロニクス、ディスプレイ、eSIM、IoT、位置情報プラットフォーム、マクロ経済、製造、ネットワークインフラ、半導体、スマートフォン、ウェアラブルなどが含まれます。
公開中の市場データ、インサイト、ソートリーダーシップについては、当社ウェブサイトの「Insights」ページをご覧ください。重点分野についてより深くご理解いただくためにも、ぜひアナリストに直接ご相談ください。
https://japan.counterpointresearch.com/insights/
配信元企業：カウンターポイントリサーチ株式会社
プレスリリース詳細へ