世界のサイレントキャビン市場分析：最新動向、成長機会、未来予測2025
サイレントキャビンとは何か？──騒音を遮断する次世代空間ソリューション
サイレントキャビンとは、防音・吸音性能に優れた小型モジュール型の空間ユニットであり、オフィスや商業施設、公共空間などに設置することで、周囲の騒音を遮断し、静音環境を提供するための設備である。内部には吸音材や防振構造が施され、個人の電話、オンライン会議、集中作業などに最適化されている。設置工事不要で移動が可能な点、プライバシーを確保しながら音環境をコントロールできる点などから、現代のフレキシブルな働き方やスマートオフィス設計と非常に親和性が高い製品となっている。特にポストコロナ時代におけるハイブリッドワークやウェルビーイングへの関心の高まりを背景に、従来の固定的なオフィス設計では対応が難しかった“静かな空間”への需要を的確に捉えたソリューションとして注目されている。
市場規模は堅調に拡大──背景にあるのは新しい働き方の浸透
グローバル市場におけるサイレントキャビンの需要は、テレワークとオフィス回帰の併存が進む中で、柔軟かつ快適な業務空間の再設計を進める動きと連動して拡大している。LP Informationのレポート「グローバルサイレントキャビン市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/143494/silent-cabin）によれば、2025年から2031年にかけて年平均成長率5.6%で推移し、2031年には市場規模が7.1億米ドルに到達すると予測されている。これは、単なるオフィス家具や建材という枠を超え、「快適な音環境」という付加価値を提供することへの期待の表れである。グローバル企業を中心に、従業員のパフォーマンスや満足度を高めるための環境投資が活発化しており、空間ソリューションの一環としてサイレントキャビンの導入が進んでいる。特に金融、IT、デザイン、教育といった知的労働の集中を要する業界では、採用が加速している。
図. サイレントキャビン世界総市場規模
図. 世界のサイレントキャビン市場におけるトップ24企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
市場の構造と主要プレイヤー──寡占化進む一方で地域多様性も
サイレントキャビン市場は、トッププレイヤーの寡占傾向が強く、2024年時点で世界の上位10社が売上ベースでおよそ71%の市場シェアを占めている。Framery、Soundbox、Hushoffice、MUSEPoD、Silenなどの欧米メーカーに加え、中国のGuangzhou Qianhui Intelligent TechnologyやGuangzhou Youyinhui Building Materialsといった新興企業も台頭しており、地域によって選好が異なる点が特徴である。市場は主にBtoBを中心に構成されているが、最近では図書館やカフェ、病院などの公共施設にも導入が拡大しつつあり、用途の多様化が進んでいる。製品の多くはモジュール型であるため、設計の柔軟性やカスタマイズ性が差別化要素となり、企業規模よりもブランド力・設計提案力が競争力に直結する市場構造である。また、静音性能を示す技術的裏付けや、環境基準への適合性などが導入判断の鍵となる。
業界を後押しするドライバーと今後の展望
サイレントキャビン市場を支える主なドライバーは、働き方改革・ウェルビーイング志向・都市部における空間最適化需要の高まりである。オープンオフィスやフリーアドレスの普及と同時に、プライバシーや集中空間へのニーズも高まっており、そのギャップを埋める存在として本製品は機能している。また、AI会議・動画配信・メタバース活用といった次世代コミュニケーション技術との親和性も高く、将来的にはスマートキャビン化が進むことが期待されている。今後、製品がより軽量化・省エネ化され、空間設計や建築との統合性が高まることで、建材業界やICT設備業界とのコラボレーションも進展する可能性が高い。ニッチながらも拡張性のある市場として、空間設計・ファシリティ管理・建築テック領域の企業にとって、戦略的に注目すべき分野である。
レポート概要
タイプ別セグメント：
Mobile
Stationary
用途別セグメント：
Office Space
Educational Institutions
Medical Field
Creative Industries
Others
会社概要
LP Informationは、専門的な市場調査レポートの出版社です。高品質の市場調査レポートを提供することで、意思決定者が十分な情報を得た上で意思決定を行い、戦略的な行動を取ることを支援し、新製品市場の開拓という研究成果を達成することに注力しています。何百もの技術を網羅する膨大なレポートデータベースにより、産業市場調査、産業チェーン分析、市場規模分析、業界動向調査、政策分析、技術調査など、さまざまな調査業務のご依頼に対応可能です。
