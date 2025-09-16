フランチャコルタ、第77回エミー賞(R) の受賞者を祝福

フランチャコルタ協会

フランチャコルタは、5年連続で第77回エミー賞(R)のオフィシャル・スパークリングワインを務めまし

た。同授賞式は昨夜、ロサンゼルスのピーコック・シアターで開催され、CBSにより生中継されまし

た。

テレビ芸術科学アカデミーは、2024～2025年のテレビシーズンにおける優れた作品を26部門で表

彰しました。セヴェランス（27ノミネート）、ザ・ペンギン（24）、ホワイト・ロータスおよび ザ・スタジオ（各23）といった話題作が注目を集め、さらに ラスト・オブ・アス や アンドー といったドラマ作品、ザ・ベア や オンリー・マーダーズ・イン・ザ・ビルディング といったコメディ作品も輝きを放ち、テレビが革新とグローバルな物語を紡ぐ場として中心的な役割を担っていることを改めて示しました。

式典で最も感動的な瞬間のひとつとして、テッド・ダンソンとメアリー・スティーンバージェンが権威

ある「ボブ・ホープ・ヒューマニタリアン賞」を受賞しました。また、レイニー・ウィルソンとヴィンス・ギルが「イン・メモリアム」セグメントで披露したパフォーマンスは、会場の観客を魅了しました。

9月11日には、フランチャコルタがエミー賞ウィークの幕開けとして、ロサンゼルスの名店「アンジェ

リーニ・オステリア」にてエクスクルーシブ・ディナーを開催しました。ジーノ・アンジェリーニ シェフが手掛けた料理は、参加者に本格的なイタリアの美食体験を提供し、祝祭の始まりを飾りました。

左からマルタ・ポッツァンとジャッマリオ・ヴィッラ

2025年のエミー賞を通じて、フランチャコルタはそのイタリアらしいエレガンスで全ての公式シーン

に寄り添い、世界でも最も注目される国際的舞台のひとつに独自のスタイルをもたらしました。レッ

ドカーペットには、イタリア系アメリカ人の女優・クリエイターのマルタ・ポッツァン、世界的スーパーモデルのシャニーナ・シェイク、そしてテレビ司会者でスタイルアイコンのジーニー・マイ という三人の特別なゲストが登場し、それぞれがフランチャコルタのスピリットとイタリアとの深いつながりを体現しました。

左からシャニーナ・シャイク、エマヌエーレ・ラボッティ、ジーニー・マイ

フランチャコルタはエミー賞における存在を通じて、「メイド・イン・イタリー」のアンバサダーとしての役割を再確認し、世界のテレビ界をリードするクリエイターたちの成功に乾杯しました。

フランチャコルタ協会会長のエマヌエーレ・ラボッティは次のように述べています。

「エミー賞のオフィシャル・スパークリングワインを務めるということは、フランチャコルタがイタリアの優れた伝統と洗練を世界に広める大切な役目を担っていることを物語っています。」

オフィシャル画像は、こちら(https://invision.dfstudio.com/pub/messenger/home.df?key=20b78ceb-38a4-4006-ba1e-53ccbfa5ff24) よりダウンロードください。