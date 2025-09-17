¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Âç¹¥¤¤Ê¥Ê¥ë¥È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÃ¯¤è¤ê¤âÁá¤¯¤ª½Ë¤¤¤·¤¿¤¤¡ª ¥Ë¥¸¥²¥ó¥Î¥â¥ê¡ØÇ¦Î¤¥Ê¥ë¥È¥Ðー¥¹¥Çー2025 Á°Ìëº×¡Ù 2025Ç¯10·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë¸ÂÄê³«ºÅ
Ê¼¸Ë¸©Ã¸Ï©Åç¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Ë¥¸¥²¥ó¥Î¥â¥ê¡¡¥¢¥Ë¥áÃ¸Ï©Åç¸ø±à¡×¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖNARUTO¡õBORUTO Ç¦Î¤¡×¤Ç¤Ï¡¢10·î10Æü¤Î¥Ê¥ë¥È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤·¤Æ¡¢9·î¤è¤ê6¤Ä¤Î´ë²è¤Ç¥Ê¥ë¥È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦¡ØÇ¦Î¤¥Ê¥ë¥È¥Ðー¥¹¥Çー2025¡Ù¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æº£²ó¡¢¿·¤¿¤ÊÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢ÃÂÀ¸ÆüÁ°Æü¤Î10·î9Æü17»þ～19»þ¤Ë¤Æ¡ØÇ¦Î¤¥Ê¥ë¥È¥Ðー¥¹¥Çー2025 Á°Ìëº×¡Ù¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Á°Ìëº×¤Ç¤Ï¡¢ºÇÆñ´Ø¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÃæÇ¦»î¸³¡×¤Î1¼¡»î¸³¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Á´¤Æ¤Î¡»¡ß¥¯¥¤¥º¤òÀµ²ò¤·¤¿Êý¤Ë¡¢¥Ê¥ë¥È¤È¤Î¡Ö¸ÄÊÌ»£±Æ²ñ¡×»²²Ã·ô¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¡Ö¸ÄÊÌ»£±Æ²ñ¡×¤Ç¤Ï¡¢Á°Ìëº×¸ÂÄê¤Ç¤Î»£±Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¡Ö¤¢¡¦¤ó¤ÎÌç¡×¤ä¡Ö¥éー¥á¥ó°ì³Ú¡×¡¢¡Ö¶åÓÉÓ×¡Ê¤¯¤é¤Þ¡Ë¡×¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡ªÁ°Ìëº×¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥é¥êー¡ÖÃÏ¤Î´¬¡×¤Î¥¿¥¤¥à¥¢¥¿¥Ã¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¡ª3°Ì°Ê¾å¤ËÆþ¾Þ¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢µÇ°¤Ë¡ÖNARUTO¡õBORUTO Ç¦Î¤¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¤¤¤è¤¤¤è¡¢Ç¯¤Ë1ÅÙ¤Î¥Ê¥ë¥È¤Î¤¿¤á¤Î¤ªº×¤ê¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡ª¥Ê¥ë¥È¤ÎÂçÀÚ¤ÊÆü¤ò¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤¦1Æü¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Ê¥ë¥È¥Õ¥¡¥ó¤È°ì½ï¤ËËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Ìë¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329591&id=bodyimage1¡Û
¢£¡ØÇ¦Î¤¥Ê¥ë¥È¥Ðー¥¹¥Çー2025 Á°Ìëº×¡Ù ³µÍ×
³«ºÅÆü¡§
2025Ç¯10·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë17»þ00Ê¬～19»þ00Ê¬
ÆâÍÆ¡§
¡Ê1¡ËÃæÇ¦»î¸³ 1¼¡»î¸³¡Ö¡»¡ß¥¯¥¤¥º¡×
¥¢¥Ë¥á¤Ç¥Ê¥ë¥È¤¬Ä©Àï¤·¤¿¡ÖÃæÇ¦»î¸³¡×¤òºÆ¸½¡£Á°Ìëº×ÆÃÊÌ¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢Âè1¤Î»îÎý¡Ê¡»¡ß¥¯¥¤¥º¡Ë¤ò³«ºÅ¡£Á´¤Æ¤Î¥¯¥¤¥º¤ËÀµ²ò¤·¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢¥Ê¥ë¥È¤È¤Î¡Ö¸ÄÊÌ»£±Æ²ñ¡×»²²Ã·ô¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡Ë¥Ê¥ë¥È¤È¡Ö¸ÄÊÌ»£±Æ²ñ¡×
¡È¤¦¤º¤Þ¤¥Ê¥ë¥È¡É¤È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ¡£1ÁÈ¤º¤Ä¡¢¥Ê¥ë¥È¤È°ì½ï¤ËµÇ°¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Á°Ìëº×¸ÂÄê¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤Ï¡Ö²Ð±Æ´äÁ°¡×¤Ç¤Î¤ß¤Î»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¡¢¡Ö¤¢¡¦¤ó¤ÎÌç¡×¡¢¡Ö¥éー¥á¥ó°ì³Ú¡×¡¢¡Ö¶åÓÉÓ×¡Ê¤¯¤é¤Þ¡Ë¡×¤ò´Þ¤á¤¿4¤«½ê¤«¤é¼«Í³¤Ë»£±Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÁªÂò¤Ç¤¡¢¤³¤ÎÆü¤À¤±¤·¤«»£±Æ¤Ç¤¤Ê¤¤1Ëç¤ò¤ª»£¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¡Ê3¡Ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥é¥êー¡ÖÃÏ¤Î´¬¡×¥¿¥¤¥à¥¢¥¿¥Ã¥¯
Í¼Êë¤ì¤È¤Ê¤ê¡¢Íè¾ì¼Ô¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë½é¤á¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¿¥Ã¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¡ÖÃÏ¤Î´¬¡×¥¨¥ê¥¢¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿»Ø¼¨ÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯°õ¤ò½¸¤á¤ëÇ¤Ì³¤ËÄ©Àï¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£Ç¤Ì³´°Î»¤Î²ÄÈÝ¤È¥¯¥ê¥¢»þ´Ö¤Î¹ç»»¤Ë¤è¤ê½ç°Ì¤ò·èÄê¤·¡¢3°Ì°Ê¾å¤ËÆþ¾Þ¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤Ï¡ÖNARUTO¡õBORUTO Ç¦Î¤¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¥·¥çー¤Ê¤É¤â³«ºÅ¡£
¾ì½ê¡§
¥Ë¥¸¥²¥ó¥Î¥â¥ê¡ÖNARUTO¡õBORUTO Ç¦Î¤¡×²Ð±Æ´äÁ°
ÎÁ¶â¡§ÌµÎÁ¡¡¢¨ÊÌÅÓÆþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Æþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¡§
²¼µURL¤è¤ê¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤
https://www.asoview.com/channel/tickets/duOraKkAKT/
URL¡§https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/?utm_campaign=pr
¡ÊC¡Ë´ßËÜÀÆ»Ë ¥¹¥³¥Ã¥È¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¦¤Ô¤¨¤í
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥¸¥²¥ó¥Î¥â¥ê
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø