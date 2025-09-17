訪日外国人にも、海外出張にも！訪日外国人にも、海外出張にも！Wi-FiレンタルのNETAGEが、AI通訳機「POCKETALK S2」のレンタルを開始
Wi-Fiルーターのレンタルサービス「NETAGE」（https://www.netage.ne.jp/wifi-rental/） を提供する株式会社モバイル・プランニング（本社：東京都中央区 代表取締役：岸本大樹 以下モバイル・プランニング）は、Wi-Fiレンタルサイト「NETAGE」において、AI通訳機「POCKETALK S2 Wi-Fiモデル」のレンタルサービスを2025年9月17日より開始しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329479&id=bodyimage1】
近年、海外渡航の機会が増加し、ビジネスやプライベートでの国際的なコミュニケーションの重要性が高まっています。このような背景を受け、当社は「言葉の壁」を越える手助けとなるAI通訳機「POCKETALK S2 Wi-Fiモデル」を、より手軽にご利用いただけるレンタル形式で提供することとなりました。
「POCKETALK S2 Wi-Fiモデル」は、高精度なAI翻訳技術により、92言語に対応し、円滑なコミュニケーションをサポートします。訪日外国人の接客や、海外出張での商談、旅行中の道案内や買い物など、様々なシーンで活躍します。
「POCKETALK S2 Wi-Fiモデル」レンタルサービスの主な特長
１，手軽な料金体系: 1日あたり550円（税込）でご利用いただけます。
２，豊富な対応言語: 92言語に対応しており、世界中の人とスムーズなコミュニケーションが可能になります。
３，双方向自動通訳: 選んだ２つの言語のうち、話した言語を自動で判定し、瞬時に通訳。会話の流れを止めずに、自然なコミュニケーションが可能です。
４，カメラ翻訳機能: 56言語を自動認識。外国の看板やメニューなど、読めない文字をカメラで撮影するだけで、その場で翻訳して画面に表示します。
５，常に最新のエンジン: インターネットに接続することで、常に最新のエンジンを利用して翻訳。翻訳の精度が日々進化し、より自然で正確な通訳を提供し続けます。
６，Wi-Fi接続で利用可能: Wi-Fi環境があればどこでも利用可能です。モバイルWi-Fiルーターとセットでレンタルすれば、日本国内でも海外でも場所を選ばずに利用できます。
※海外利用であれば、海外用WiFIルーターを一緒にレンタルしてください
当社は、本サービスの提供を通じて、お客様の海外でのコミュニケーションをより豊かにし、ビジネスや旅行の可能性を広げることに貢献してまいります。
【商品概要】
商品名：POCKETALK S2 Wi-Fiモデル
レンタル料金：1日550円（税込）
往復送料: 全国一律1,100円（税込）
対応言語: 92言語
主な機能: 双方向自動通訳、カメラ翻訳（56言語対応）
【お申込み方法】
NETAGEのサイトからお申込みください。
ネットでの申込みのため、24時間受付可能です。
https://www.netage.ne.jp/pocketalk/
法人のお客様には、専任の営業担当が、ご相談からお見積りまで、丁寧に対応いたします。お気軽にお問い合わせくださいませ。
【会社概要】
会社名：株式会社モバイル・プランニング
代表者：代表取締役 岸本 大樹
所在地：東京都中央区築地2-3-4 メトロシティ築地新富町5階
TEL：03-5649-7181
URL：https://mobile-p.co.jp/company/
事業内容：電気通信事業及びコンサルティング業務
MVNO事業・MVNE事業一般第二種電気通信事業者
【本件に関するお問い合わせ】
Wi-Fiルーターレンタルサイト「NETAGE」
お問合せページ：https://www.netage.ne.jp/contact/
TEL（個人）：03-5428-4930
E-Mail（個人）：rental@netage.ne.jp
TEL（法人）：03-6868-8557
E-Mail（法人）：biz@netage.ne.jp
配信元企業：株式会社モバイル・プランニング
