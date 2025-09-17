モバイルWi-Fiルーターを手軽に即日レンタル！買取専門いくらや 国際通り店にて9/16（火）よりサービス提供開始！
MVNOおよびWi-Fiルーターのレンタルサービスを提供する株式会社モバイル・プランニング（本社：東京都中央区、代表取締役：岸本 大樹）は、2025年9月16日（火）より、モバイルWi-Fiルーターを即日レンタルできる「即日店舗WiFiレンタル」サービスを、「買取専門いくらや 国際通り店」にて開始いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329477&id=bodyimage1】
■「即日店舗WiFiレンタル」の特長
急な出張や旅行、テレワークなどで「今すぐWi-Fiが必要」というニーズにお応えし、WEBでご予約後、すぐに予約した店舗でお受け取りいただけます。
データ容量無制限で安心
取り扱う機種はデータ容量が無制限のため、動画の視聴やオンライン会議など、通信量を気にすることなく快適にご利用いただけます。
様々なシーンで活躍
急な出張や旅行はもちろん、テレワークや引っ越し、入院時の一時的なインターネット回線としても多くの方にご利用いただいております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329477&id=bodyimage2】
【サービス詳細】
レンタル機器：SoftBankモバイルWi-Fiルーター「無制限」※（1）
お支払い方法：現金、クレジットカード
初期費用・事務手数料：0円
レンタル料金：3日間2,000円～31日8,500円（税込）
安心補償サービス（任意）：550円/1台（税込）
保証金：10,000円（不課税）/1台 ※（2）
URL：https://mobile-p.co.jp/stores/
※（1）一定時間における大量のデータ通信、長時間にわたるネットワークの占有が行われた場合、ネットワーク品質と公平性確保のため、通信会社の判断により予告なく通信規制が実施される場合があります
※（2）現金払いでのお支払い時にお預かりし、ご返却時にお返しします。
（クレジットカード払いは保証金のお預かりはございません）
【新店舗情報】
・店舗名：買取専門いくらや 国際通り店
・所在地：沖縄県那覇市牧志３丁目２－１０ てんぶす那覇１階
・連絡先：098-800-2596
・営業時間： 11:00 ~ 19:00 （最終受付 18:30）
・URL：https://mobile-p.co.jp/stores/store/ikuraya_kokusaidori/
※即日店舗WiFiレンタル対応：店舗一覧
URL：https://mobile-p.co.jp/stores/list/
【会社概要】
会社名：株式会社モバイル・プランニング
代表者：代表取締役 岸本 大樹
所在地：東京都中央区築地2-3-4 メトロシティ築地新富町5階
TEL：03-5649-7181
FAX：050-3156-1364
URL：https://mobile-p.co.jp/company/
事業内容：電気通信事業及びコンサルティング業務
MVNO事業・MVNE事業一般第二種電気通信事業者
【本件に関するお問い合わせ】
即日店舗WiFiレンタルお客様専用窓口
TEL：03-6868-5667
E-Mail：shop@mobile-p.co.jp
配信元企業：株式会社モバイル・プランニング
