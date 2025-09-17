創作系レーベルkeu（ケウ）から新登場。不思議なお面をかぶり引きこもりがちなねこと、無邪気に友だちになろうと追いかけてくる女の子。多様性について考えるきっかけになる絵本『ナーシャとミリ』９月17日発売
株式会社みらいパブリッシング（東京・高円寺／代表取締役：松崎義行）は、新刊『ナーシャとミリ』をkeuより2025年9月17日に発売いたします。
ナーシャは少し変わったねこ。
いつもお面をかぶっているのです。
まちの人たちは「ヘンだ」とからかいますが、顔さえ見られなければ平気です。
ある日、一人の女の子ミリが、ナーシャのあとを追いかけてきました。
ナーシャが街へ出かけるたびに現れて、いろいろな手でお面をはがそうとします。
逃げてばかりだったナーシャの心も、だんだんと変化していって……。
人付き合いがうまくできないねこと、好奇心旺盛な無邪気な女の子。
とまどったり、離れたり、また近づいたりしながら、どんな関係を築いていくのでしょうか。
【第13回絵本出版賞煌めきフューチャー賞受賞作品】
周りと違うことに悩み、人間関係がうまく築けない人に贈る絵本
「ボクといると 『ヘンな子』っていわれない？」
周りと違うことで引きこもりがちになってしまった主人公のねこ・ナーシャは、友だちになろうと追いかけてくる女の子・ミリにそう問いかけます。
学校で、社会で、こんな気持ちになったことがある方はきっと多いはず。
そんなとき、物語の女の子・ミリのように、
「みんなとちがう子のほうがおもしろいでしょ」
と、そばにいてくれる人がいると、救われるかもしれません。
人と違うことを気にするあまり、生きづらさを感じている人が、少しでも生きやすい世界になるよう、願いをこめてこの本を届けます。
美しい南ヨーロッパ風の絵にも注目です。
＊＊＊＊＊
【創作系レーベルkeu（ケウ）について】
稀有なる作家と協働で質のいい本をつくり
読者との新しい出会いにつなげていきます。
“のどかで、とがってる”
“飾りたくなる本”
“贈りものにしたい本”
そんなモノづくりを目指していきます。
その日の自分にとっていい本と出会える本屋さんは五感の宇宙。
keuでは、素敵な本屋さんとの信頼関係を築いていきます。
＊＊＊＊＊
【イベント情報】
2026年にART HOUSE（大阪堀江）にて、原画展を開催します。
【著者プロフィール】
中東 祐香吏（なかひがし ゆかり）
画家。児童指導員。
1988年大阪府吹田市生まれ。
2024年、本書で第13回絵本出版賞煌めきフューチャー賞受賞。
3人の子育てと学童の仕事をしながら絵本を制作。
「生きづらさを感じる人が少しでも生きやすくなる世の中」を目指し活動中。
【書籍概要】
書名：ナーシャとミリ
著者：中東 祐香吏
発売日：2025年9月17日
価格：1650円（税込）
体裁：B5判変型 32ページ 上製 オールカラー
ISBN：978-4-434-36395-5
対象年齢：5歳～大人
【会社概要】
会社名：株式会社みらいパブリッシング
所在地：東京都杉並区高円寺南4-26-12 福丸ビル6階
HP：https://miraipub.jp/
