“売れ続けるお店”をつくる秘訣を公開！外食チェーン店のデザイン数、日本一を誇る著者が、誰でも学べる手法をまとめた一冊『「ダサカッコイイDESIGN」が売れる！』9月17日発売
株式会社みらいパブリッシング（東京・高円寺／代表取締役：松崎義行）は、新刊『「ダサカッコイイDESIGN」が売れる！ ～学校では教わらないマーケティング×ブランディング～』を2025年9月17日に発売いたします。
著者は、外食チェーン店舗デザイン数で日本一を誇る「職人出身の建築デザイナー」。
多くのビジネス書が飲食店の経営ノウハウを扱う中、本書は大手チェーンの店舗デザインに特化。
時代や環境の変化にも左右されず、売れ続けるお店をつくる具体的手法を、著者の豊富な経験と実績をもとに余すところなく公開しています。
著者が経験から得てきた、震災・コロナ禍・グローバル化などの有事にも負けない秘訣をまとめた一冊です。
https://miraipub.jp/books/34229/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329429&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329429&id=bodyimage2】
みんなに愛される“繁盛店”には秘密があった！
□カッコいい店と売れる店の違い
□スマホとロボットを使った働きやすい店
□外国人に受けるお店でグローバル化！
□集客を実現する看板商品をつくる考え方
□顧客ニーズに合った店舗デザインとは？
□イメージを確立するデザインの役割
□未来に向けて成長を続けるための秘訣 etc.
経験と実績がなければ語れない、店舗設計のノウハウを大公開！
本書は、著者本人が少年期の自分自身を2025年へと案内する「時空トリップツアー」のパートと、著者が設計デザインや飲食経営ノウハウを解説するパートの2部構成。
日本の飲食業界を支える店舗デザイナーによる売れる店舗づくりの秘訣を、楽しみながら学べます。
目次
プロローグ
はじめに
１章 「ダサカッコイイ」店が生き残る ―そのデザインは誰のため？―
２章 「働きやすい店」は売上がのびる ―オペレーションを最適化せよ―
３章 アフターコロナはインバウンドがチャンス ―グローバルな視点―
４章 「これを買う」がある店は強い ―目的来店を生む商品構成の秘訣―
５章 お客様は何を求めているのか ―デザイン×マーケティング―
６章 ブランドイメージを確立せよ ―デザイン×ブランディング―
７章 激変する未来への挑戦 ―「成長」し続ける店であるために―
エピローグ
おわりに 未知の世界への〝ワクワク〟を胸に
【著者プロフィール】
大西 良典（おおにし よしのり）
OLL DESIGN株式会社 代表取締役
工業高校卒業後、神戸のゼネコンに入社。
21歳で建築士に。大手設計事務所で修行し、24歳で「なか卯」の店舗システム部にヘッドハンティング。
27歳で「すき家」などを運営するゼンショーグループに出向し、大阪支店で責任者を務める。
2010年、兵庫県芦屋市にOLL DESIGNを設立。
さらに2015年、中国・上海にも上海大西?建筑??咨?有限公司を設立し、国内外で1,500店舗超のDesign実績を誇る。
チェーンストア理論を取り入れ、売上・集客・ブランド価値を最大化する「売れる店舗設計」に徹底的にこだわり、企画・デザイン・マーケティング、ブランディング・設計・設計監理・運営改善までを一貫してプロデュース。
空間を経営資源と捉えるその手腕は、設計士という枠を超え、経営戦略家としても高く評価され、現在は店舗経営者向けセミナーや大学講師として活動し、企業・教育・行政などのコンサル業務も国内外でこなす。
年間100件超のプロジェクトを率いる、“売れる空間”のトップランナーである。
【書籍概要】
書名： 「ダサカッコイイDESIGN」が売れる！
副書名：学校では教わらないマーケティング×ブランディング
著者：大西良典
発売日：2025年9月17日
価格：1760円（税込）
体裁：四六判 並製 192ｐ
ISBN：978-4-434-36509-6
https://amzn.asia/d/7w0HOJt
【会社概要】
会社名：株式会社みらいパブリッシング
所在地：東京都杉並区高円寺南4-26-12 福丸ビル6階
HP：https://miraipub.jp/
みらいパブリッシング、ポエムピースの書籍は、仕入れサイト「スーパーデリバリー」を利用し、卸価格で仕入れることができます。書店様以外もぜひ販売をご検討ください。
仕入れサイト：https://www.superdelivery.com/p/do/dpsl/1003760/
配信元企業：株式会社みらいパブリッシング
