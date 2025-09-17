こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
LayerX、「バクラク給与」の提供に向けて事前登録をスタート。事前登録で月額利用料が6ヶ月無料になるキャンペーンを実施
株式会社LayerX（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：福島良典）は、バクラク勤怠に続き人的資本管理（HCM）領域のプロダクトとして給与計算前から給与計算後の業務までを圧倒的にラクにする「バクラク給与」を来春にリリースする予定であることをお知らせします。
リリースに先立って、ご契約時のご利用料金が6ヶ月分無料になる事前登録フォームを用意しています。先行利用やリリース予定機能などの案内を希望される方はフォームからお申し込みください。
リリースの背景
LayerXは「すべての経済活動を、デジタル化する。」をミッションに掲げ、請求書処理、経費精算、法人カード等の支出管理をなめらかに一本化するサービス「バクラク」シリーズなどを展開しています。
2025年1月には人的資本管理領域へ進出し、「バクラク勤怠」をリリースしました。直感的なUIやSlack連携(打刻、承認、自動リマインドなどにより、平均リアルタイム打刻率80%超、月次勤怠締め作業にかかる日数を50％短縮などの成果がみられ、多くのお客様に業務効率化の効果を感じていただいております。
この度、多くのお客様から給与システムもセットで活用したいというお声をいただき、「バクラク給与」の開発に着手しました。「バクラク勤怠」と「バクラク給与」両方を利用することで、データの自動連携がなされ、月次勤怠締めから給与計算の早期化までの実現につながります。
給与計算における課題
給与計算は毎月必ず発生する業務ですが、
計算に必要な変動情報が月の途中に断続的に発生するため、見落としの不安が常につきまとう
計算結果の確認作業に多大な時間と精神的負担がかかる
業務が属人化しやすく、ノウハウが共有されにくい状況になってしまう
などの課題があります。担当者は、給与計算前の準備において「変更すべき情報を見落としていないか」と何度も自問しながら、ミスが許されない緊張感の中で業務に取り組んでいるのが現状です。
バクラク給与の概要
「バクラク給与」は、給与計算そのものだけでなく、計算前後に発生する業務までを安心かつ効率的に遂行できる次世代型の給与計算システムです。
特徴 ① 給与計算の前工程から後工程までを一気通貫で効率化
前工程では、給与計算に必要な変動情報を漏れなく収集・管理し、後工程では差分や原因、計算プロセスを直感的に可視化します。Web給与明細、源泉徴収票の作成はもちろん、月額変更届・算定基礎届の作成、年末調整の計算まで幅広く対応予定です。
特徴② 手計算やExcel作業を限りなくゼロに
柔軟な計算ロジックやさまざまな給与体系に合わせたマスタ設定により、手計算やExcel処理業務を最小限にします。さらに、毎月の変更情報をもとに自動で給与計算が進み、AIによる一次チェック・異常パターン検知などのサポートにより、担当者はステップごとのレビューを行うだけで完了する状態を目指します。
特徴③ 直感的に操作可能
マニュアル不要で初期設定や運用変更ができ、専門知識がなくても迷わずスムーズに操作いただけます。
「バクラク給与」は、担当者が抱える不安やプレッシャーに寄り添いながら、複雑で属人化しやすい給与計算を、誰もが安心して行える標準業務へ変革していきます。
プロダクト詳細については順次公開します。事前登録後、情報をお待ちください。
本リリースに記載の機能については実装時期や内容が変更になる可能性がございます。ご了承ください。
事前登録について
ご希望の方は、下記のリンクより事前の登録をお願いいたします。
バクラクではこれからも、「働くをラクに。ラクをもっと創造的に。」というプロダクトビジョンの実現に向け、今後も圧倒的に使いやすいプロダクトを提供してまいります。
バクラク勤怠とは
フレックスタイム制やリモートワーク、チャットベースでの仕事など、柔軟な働き方の推進をサポートします。残業時間や有給休暇などの勤務実態や、申請状況をわかりやすく把握。フレックスタイム制の労働時間の過不足可視化やリモートワーク・オフィス出勤の回数カウントなど、アフターコロナに浸透した新しい働き方に対応し、Slack上での打刻機能や各種自動アラート、リマインド機能も充実。従業員の打刻率向上や管理者の管理工数を削減します。
バクラクとは
バクラクは、稟議、経費精算、法人カード、請求書受取、請求書発行、勤怠管理などの業務を効率化するAIクラウドサービスです。最先端のAIを組み込むことで、手入力や紙の管理などの業務から解放し、従業員一人ひとりがコア業務に集中できる新しい働き方を創造します。中小企業から大企業まで、15,000社を超えるお客様の働きやすい環境づくりと事業成長を支援しています。
株式会社LayerX概要
LayerXは「すべての経済活動を、デジタル化する。」をミッションに掲げ、SaaS+Fintechを軸に、AIを中心としたソフトウェア体験を社会実装するスタートアップです。法人支出管理や人的資源管理などの業務効率化AIクラウドサービス「バクラク」を中心に、デジタルネイティブなアセットマネジメント会社を目指す合弁会社「三井物産デジタル・アセットマネジメント」、大規模言語モデル（LLM）関連技術を活用し企業や行政における業務効率化・データ活用を支援する「AI・LLM事業」などを開発・運営しています。
設立：2018年8月
代表者：代表取締役CEO 福島良典 / 代表取締役CTO 松本勇気
所在地：東京都中央区築地1-13-1 銀座松竹スクエア5階
