地域発スタートアップを応援！SVSAが「しずおかビジネスプランコンテスト2025」に特別協賛として参画、新たに「SVSA賞」が誕生

一般社団法人静岡ベンチャースタートアップ協会

公益財団法人 静岡産業振興協会(静岡市駿河区、理事長 加納 弘敏)が運営する「B-nest静岡市産学交流センター・静岡市中小企業支援センター(以下、B-nest)/静岡市」が主催する「しずおかビジネスプランコンテスト2025（ビジコン）」が、今年も開催されます。本年度より一般社団法人静岡ベンチャースタートアップ協会（代表理事：篠原 豊、本社：静岡県浜松市、以下 SVSA）は共催団体として参画し、新たに「SVSA賞」を設け、地域から世界を目指す起業家を応援します。

同コンテストは、静岡地域の産業活性化と次世代を担う起業家の発掘を目的とした取り組みで、今年度も一般部門・学生部門を対象に広くビジネスプランを募集。最終審査会は2026年2月19日にB-nestで実施予定です。

SVSA賞は「地域の課題を越境的な発想で解決し、スケールアップを目指すビジネスプラン」を対象とし、受賞者には副賞として、一般部門20万円、学生部門10万円が贈呈され、更にSVSAによるメンタリング、首都圏VCや事業会社との接点構築支援など、事業拡大に直結する伴走支援が提供されます。これは資金面の支援にとどまらず、挑戦の第一歩を踏み出す起業家を励まし、地域発のビジネスが次のステージへ進む契機となることを期待しています。

SVSAは設立以来、静岡市内外で起業家育成やスタートアップ支援に取り組み、地域に根差した挑戦を全国、さらには世界へと広げていくことを使命としてきました。今回のSVSA賞の創設には、次世代の起業家にもう一歩踏み出す勇気を届けたいという思いと、伴走やネットワーク面での支援をさらに強化したいという意図、そして静岡から社会課題解決や新しい価値を生み出す芽を大切に育てたいという願いが込められています。

【募集概要】

●募集部門：

【一般部門】創業準備中の方、新たな事業（ベンチャーを含む）に挑戦中の方

【学生部門】ビジネス的な視野を広げたい、また、将来起業を考えている学生の方

●応募資格：静岡県内外を問わず、起業を目指す個人またはグループ

●応募締切：2025年10月10日（金）必着



【審査スケジュール】

・募集開始：9月1日（月）

・書類審査：2025年10月下旬

・プレゼン審査：2025年12月上旬

・最終審査会：2026年2月19日（木）＠B-nest（静岡市産学交流センター）

・表彰：一般部門最優秀賞20万円、学生部門最優秀賞10万円、各協賛賞（静岡新聞社賞・静岡銀行賞・静岡鉄道賞・静岡ガス賞・SVSA賞ほか）



詳細、ご応募はこちらから：https://www.b-nest.jp/shien/kigyou/competition/bizcon

■静岡ベンチャースタートアップ協会 とは

静岡ベンチャースタートアップ協会は、静岡県内のスタートアップ企業やベンチャー企業の支援を通じて、地域経済の活性化を目指す団体です。支援プログラムの実施や資金調達支援、事業開発のサポート、ネットワーキングイベントの開催などを行い、地域内外の投資家や支援機関との連携を図っています。さらに、地元の大学や研究機関とも協力し、人材育成や技術支援にも注力しています。また、静岡県全域での連携強化を目的に、新たにスタートアップ事業者や行政、支援者らが参加できるSlack上のオンラインコミュニティ『Shizuoka Startups Community』を立ち上げました。コミュニティを通じて、県内のスタートアップや関係機関がリアルタイムで情報を共有し、協力関係を築きやすくすることを目指しています。そのほかにも各地域での取り組みや課題、成功事例などの情報を共有することで、県全体での相互支援が可能になり、地域経済の発展に貢献することが期待されます。より緊密なネットワークを形成し、引き続き静岡全体での連携とスタートアップエコシステムの活性化を促進していきます。

≪法人概要≫

名 称：一般社団法人静岡ベンチャースタートアップ協会(R)（略称：SVSA）

代表理事：篠原 豊

所 在 地 ：静岡県浜松市中央区高林一丁目8番43号

静岡支店：静岡県静岡市葵区鷹匠二丁目8番10-35

設 立：2024年4月3日

U R L：https://startup.shizuoka.jp/

「Shizuoka Startups Community」への登録はこちら ：http://shizuoka-startups.slack.com

■問い合わせ先

一般社団法人静岡ベンチャースタートアップ協会

〔E-mail〕お問い合わせ窓口：info@startup.shizuoka.jp

以上