こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【オリックス・レンテック】第7回次世代3Dプリンタ展大阪に初出展
造形サンプルとパネルで試作から量産までの活用事例を紹介
オリックス・レンテック株式会社（本社：東京都品川区、社長：上谷内 祐二）は、2025年10月1日（水）～10月3日（金）の期間、インテックス大阪にて開催される「第7回次世代3Dプリンタ展大阪」※1に初出展しますのでお知らせします。
「第7回次世代3Dプリンタ展大阪」は、3Dプリンターに関連する技術やサービスが一堂に会する西日本最大級の展示会です。オリックス・レンテックは、自動車産業をはじめとする製造業のお客さまへ向けて、3Dプリンターを活用した試作支援や造形精度の検証、量産工程に向けた最適化提案など、多様な用途に対応できるサービスを幅広くご紹介します。
会場では、オリックス・レンテックが国内販売権を有する※2 中国 Xi’an Bright Laser Technologies
Co., Ltd.製3Dプリンターによる造形サンプルを展示します。組み立て工程不要で一体造形した長辺400mmのエンジンパーツや腕時計など、高精度な金属造形物をご覧いただけます。さらに、お客さまが最適な3Dプリンターを選べるフローチャートや、折りたたみスマートフォンの開閉部品の量産事例をパネルで紹介します。あわせて、造形重量に応じた定額制のサブスクリプションサービス※3やシェアリングサービスなど、コスト削減と業務効率化を実現するソリューションも提案します。
オリックス・レンテックは、2015年の3Dプリンターレンタル事業開始以来、造形受託サービスや造形シミュレーションサイトの提供など、サービスを拡大してきました。今後も最新の技術の活用を通じて、企業のものづくりを総合的に支援してまいります。
※1 第7回次世代3Dプリンタ展大阪ウェブサイト（https://www.manufacturing-world.jp/osaka/ja-jp/about/am.html）
※2 2023年6月20日付リリース：3Dプリンター世界大手BLT社の製品を販売・レンタル（https://www.orixrentec.jp/file.jsp?id=9519）
※3 2023年3月23日付リリース：業界初、造形重量ごとの定額料金「サブスク3Dプリント」提供開始（https://www.orixrentec.jp/file.jsp?id=9450）
■出展概要
日時：2025年10月1日（水）～2025年10月3日（金）
午前10時～午後5時
展示会名：第28回日本ものづくりワールド大阪内
第7回次世代3Dプリンタ展大阪
出展場所：インテックス大阪（大阪市住之江区南港北1-5-102）
ブース：10-64
※ 入場には来場事前登録が必要です。（来場登録フォーム）（https://www.manufacturing-world.jp/osaka/ja-jp/register.html）
■展示内容例
本件に関するお問合わせ先
＜本サービスに関するお問い合わせ先＞
オリックス・レンテック株式会社 3Dプリンター事業推進チーム
TEL：03-3473-6208 E-mail：rentec.3d.printer@orix.jp
＜報道関係者からのお問い合わせ先＞
オリックス株式会社 グループ広報・渉外部 TEL：03-3435-3167
関連リンク
次世代3Dプリンタ展 [大阪] 2025 | 3Dプリンタ、AMの展示会
https://www.manufacturing-world.jp/osaka/ja-jp/about/am.html
3Dプリンター世界大手BLT社の製品を販売・レンタル
https://www.orixrentec.jp/file.jsp?id=9519
業界初、造形重量ごとの定額料金「サブスク3Dプリント」提供開始
https://www.orixrentec.jp/file.jsp?id=9450
入場バッジ登録フォーム 2025 | ものづくり ワールド [大阪]
https://www.manufacturing-world.jp/osaka/ja-jp/register.html
オリックス・レンテック株式会社（本社：東京都品川区、社長：上谷内 祐二）は、2025年10月1日（水）～10月3日（金）の期間、インテックス大阪にて開催される「第7回次世代3Dプリンタ展大阪」※1に初出展しますのでお知らせします。
展示会ブースイメージ
「第7回次世代3Dプリンタ展大阪」は、3Dプリンターに関連する技術やサービスが一堂に会する西日本最大級の展示会です。オリックス・レンテックは、自動車産業をはじめとする製造業のお客さまへ向けて、3Dプリンターを活用した試作支援や造形精度の検証、量産工程に向けた最適化提案など、多様な用途に対応できるサービスを幅広くご紹介します。
会場では、オリックス・レンテックが国内販売権を有する※2 中国 Xi’an Bright Laser Technologies
Co., Ltd.製3Dプリンターによる造形サンプルを展示します。組み立て工程不要で一体造形した長辺400mmのエンジンパーツや腕時計など、高精度な金属造形物をご覧いただけます。さらに、お客さまが最適な3Dプリンターを選べるフローチャートや、折りたたみスマートフォンの開閉部品の量産事例をパネルで紹介します。あわせて、造形重量に応じた定額制のサブスクリプションサービス※3やシェアリングサービスなど、コスト削減と業務効率化を実現するソリューションも提案します。
オリックス・レンテックは、2015年の3Dプリンターレンタル事業開始以来、造形受託サービスや造形シミュレーションサイトの提供など、サービスを拡大してきました。今後も最新の技術の活用を通じて、企業のものづくりを総合的に支援してまいります。
※1 第7回次世代3Dプリンタ展大阪ウェブサイト（https://www.manufacturing-world.jp/osaka/ja-jp/about/am.html）
※2 2023年6月20日付リリース：3Dプリンター世界大手BLT社の製品を販売・レンタル（https://www.orixrentec.jp/file.jsp?id=9519）
※3 2023年3月23日付リリース：業界初、造形重量ごとの定額料金「サブスク3Dプリント」提供開始（https://www.orixrentec.jp/file.jsp?id=9450）
■出展概要
日時：2025年10月1日（水）～2025年10月3日（金）
午前10時～午後5時
展示会名：第28回日本ものづくりワールド大阪内
第7回次世代3Dプリンタ展大阪
出展場所：インテックス大阪（大阪市住之江区南港北1-5-102）
ブース：10-64
※ 入場には来場事前登録が必要です。（来場登録フォーム）（https://www.manufacturing-world.jp/osaka/ja-jp/register.html）
■展示内容例
本件に関するお問合わせ先
＜本サービスに関するお問い合わせ先＞
オリックス・レンテック株式会社 3Dプリンター事業推進チーム
TEL：03-3473-6208 E-mail：rentec.3d.printer@orix.jp
＜報道関係者からのお問い合わせ先＞
オリックス株式会社 グループ広報・渉外部 TEL：03-3435-3167
関連リンク
次世代3Dプリンタ展 [大阪] 2025 | 3Dプリンタ、AMの展示会
https://www.manufacturing-world.jp/osaka/ja-jp/about/am.html
3Dプリンター世界大手BLT社の製品を販売・レンタル
https://www.orixrentec.jp/file.jsp?id=9519
業界初、造形重量ごとの定額料金「サブスク3Dプリント」提供開始
https://www.orixrentec.jp/file.jsp?id=9450
入場バッジ登録フォーム 2025 | ものづくり ワールド [大阪]
https://www.manufacturing-world.jp/osaka/ja-jp/register.html