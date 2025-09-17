世界最大級の玩具・ベビー用品・ライセンス・幼児教育見本市：同時開催でワンストップ調達を可能に

中国・上海、2025年9月16日 /PRNewswire/ -- China Toy Expo（CTE、中国玩具博覧会） 2025、China Kids Fair（CKE、中国キッズフェア）、China Licensing Expo（CLE、中国ライセンシング博覧会）、China Preschool Expo（CPE、中国幼児教育博覧会）が、2025年10月15日から17日にかけて、上海新国際博覧中心（SNIEC）で同時開催されます。



China Toy & Juvenile Products Association（中国玩具・幼児用品協会）が主催するこの「4展合同」の重要なイベントは、23万平米の会場で、30以上の製造拠点から集まる2,500社以上の出展者と5,400以上のブランドを、世界中のバイヤーと結びつけます。130以上の国と地域から10万人以上の専門バイヤーを集める本展は、玩具、ベビー・子供用品、IP、保育用品の世界的な調達プラットフォームとして確固たる地位を築いています。

産業の未来を探索：

- CTE（玩具）：アート・収集向け玩具、AIスマート玩具、持続可能な素材に焦点を当てます。ファッション、アート、ライフスタイル・ブランド間でのコラボが、世界的なトレンドとして浮上しています。（LEGO、MATTEL、BANDAI、FUNKO、LABUBU、TOPTOYなど）

- CKE（ベビー用品）：ベビーカー、チャイルドシート、乗用玩具、授乳・食事用品、ベビー用家具・住居用アイテムを展示。安全認証、人間工学に基づいた設計、スマート・モビリティー・ソリューションの開発に焦点を当てます。（GB、Cybex、UPPAbaby、Stokke、Pigeon、Nuna、Joie、RECARO、AVOVA、Bugabooなど）

- CLE（ライセンシング）：2,600以上のIPを展示。業界横断ライセンス、世界的なコラボレーション、国際舞台での中国オリジナルIPの台頭に注力しています。（Disney、Universal、Warner、サンリオ、POP MART、MINISO、Eggy Party、Three-Body、B.Duckなど）

- CPE（保育用品）：教材・教具・遊具を特集。デジタル学習の統合、STEAM教育カリキュラム、環境に優しい施設といったトレンドが注目されています（Guidecraft、YongLang、YUHE、Vigaなど）

ワンストップ調達の機会：

- ワンストップ調達：玩具、ベビー用品、IPライセンス、保育用品を一つの会場内で網羅。

- トレンドハブ：350以上の世界的なアート・収集向け玩具ブランドと2,600以上のIP新商品の発表。

- 認証サプライヤー：30以上の製造拠点から900社以上のCSI認証サプライヤーが参加。

- ターゲット型マッチング：双方のニーズに基づいた1対1のマッチングサービス。

海外バイヤー限定特典（VIP資格は承認制）：

2025年9月20日までに事前登録いただければ、VIPステータスを獲得いただけます。最大2,300ドル相当の特典があります：

- 優先入場＆VIPラウンジ利用権

- 無料ランチ＆宿泊施設

お問い合わせ先：Frieda_wang@tjpa-china.org

詳細：[中国玩具博覧会公式サイト]

10月に上海で開催される本イベントにぜひご参加ください。ベビー・子供用品業界の未来を共に創り上げましょう！

