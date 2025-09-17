国連開発計画とエクスポネンシャル・サイエンス・ファンデーションが提携し、パブリック・セクターのイノベーションを推進するガバメント・ブロックチェーン・アカデミーを設立

イスタンブール&ロンドン, 2025年9月17日 /PRNewswire/ -- 国連開発計画（UNDP）とエクスポネンシャル・サイエンス・ファンデーションは、公共部門のイノベーションを推進するために設計された新しいイニシアチブであるガバメント・ブロックチェーン・アカデミーを設立するためのパートナーシップを発表しました。同アカデミーは、ブロックチェーン、AI、その他の新たなテクノロジーを活用した専門的な教育と実施プログラムを提供し、政府による変革の推進を支援します。

同アカデミーは、5つの主要な柱にわたる具体的課題に対する解決策を見いだすために各国政府を支援します。教育と実施のギャップを埋めることで、喫緊の開発課題に対応するスケーラブルなブロックチェーン・ソリューションの展開へとつなげることを目指しています。

アカデミーの柱

- インクルーシブ・デジタル・ファイナンス：安全なデジタル決済システムを通じて金融サービスへのアクセスを促進します。





- 透明なガバナンス：安全で改ざんされにくい記録管理とデジタル取引を通じて、完全性と腐敗防止への取り組みを改善します。





- サプライチェーンの信頼性：分散型検証を通じて、公共調達およびロジスティクスにおけるトレーサビリティと説明責任を支援します。





- 気候レジリエンス：ブロックチェーンを基盤としたスマートコントラクトとデジタルトークンを活用し、炭素クレジットの追跡など透明性のある気候変動資金調達を促進します。





- デジタルIDソリューション：信頼性と検証性を備えたデジタル・クレデンシャルを個人に提供することで、サービスへのアクセス機会を拡大します。

ガバメント・ブロックチェーン・アカデミーは、2026年に初の国別プログラムを正式に始動予定であり、2025年からは準備作業、カリキュラム設計、ステークホルダーとの連携を進めていきます。ガバメント・ブロックチェーン・アカデミーの正式発表は、2025年10月1日～2日にシンガポールで開催されるTOKEN2049において行われます。 その一環として、プロトコル開発者やインフラ事業者の連携を促進し、この世界的な教育イニシアチブへの支援を集めることを目的とした業界円卓会議を開催します。

「UNDPでは、政府がフロンティア技術を探求・検証できる場を創出するなど、制度面でのイノベーションに取り組んでいます。ガバメント・ブロックチェーン・アカデミーは、この精神に基づき、各国が複雑な開発課題に新たな方法で取り組み、透明性・包摂性・レジリエンスを強化しながら、実験段階から実装へと移す道を拓きます」と、UNDP欧州・中央アジア地域イノベーション・チームリーダーのイレーナ・セロヴィッチは述べています。

「これは単なる教育的イニシアチブではありません。これは公共イノベーションのための集合的な青写真です」と、エクスポネンシャル・サイエンス会長のパオロ・タスカ教授は述べました。「多様なパートナーを一つの枠組みに結集することで、政府がデジタル変革の次の波に対応するために必要なツールと人材を確保できます。」

ガバメント・ブロックチェーン・アカデミーは、公共部門および地域のニーズに合わせた対面ワークショップ、オンライン・モジュール、リーダーシップ・フォーラムを提供します。 政府機関の参加者は、デジタル学習プログラムを通じて、厳選されたリソースへのアクセスに加え、インキュベーションや専門家による助言・指導など、ニーズに応じた支援を受けられます。

各政府チームは、ユースケースの特定や要件策定から、アカデミーの専門家や業界パートナーとの協業まで、体系的なサポートを受けられます。最終的には、意思決定者と技術関係者を結び付ける共同ソリューション設計ワークショップを通じて、国家の優先課題に対応するスケーラブルで影響力の大きいブロックチェーン施策を共に創出します。

ガバメント・ブロックチェーン・アカデミーは、世界的なハブとして機能し、対話・実験・学習の場を提供します。これにより、当局者がフロンティアテクノロジーに関与し、デジタル・インクルージョン、安全保障、主権を反映した政策を策定できるよう支援します。

詳細および参加希望の方は、こちらをご覧ください。

Altfinlab - イノベーション・コミュニティ・プラットフォーム

https://www.exp.science

メディア連絡先：

マーゴ・バスカー

m.basker@exp.science

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com