LambdaTest、AIネイティブなテスト自動化の民主化に向けKaneAIの一般提供を開始

インド、ノイダおよびサンフランシスコ, 2025年9月17日 /PRNewswire/ -- 生成AIを基盤とする品質エンジニアリングプラットフォームのLambdaTestは、AIネイティブなテスト作成ソリューションKaneAIの一般提供開始を発表しました。このイニシアチブは、AIネイティブなテスト自動化へのアクセスを民主化し、世界中のユーザーが有料サブスクリプションに縛られることなく、KaneAIの全機能を体験できるようにすることを目的としています。



KaneAI is the world’s first end-to-end AI testing agent, designed to create, author, and evolve tests using natural language



KaneAIの一般提供開始により、LambdaTestのAI駆動型テスト自動化プラットフォームは、あらゆる規模のチームがテストプロセスにAIを活用できるようになっています。KaneAIを使用することで、自然言語処理を使用して、エンドツーエンドのテストを簡単に計画、オーサリング、進化させることができます。また、WebアプリケーションやAndroidやiOSのネイティブアプリケーションのテストも柔軟に作成できます。さらに、チームにはLambdaTestによる高性能実行・オーケストレーションプラットフォームであるHyperExecuteが300分間付与され、より高速かつ効率的なテスト実行を通じて、AIネイティブテストの可能性を最大限に体験することができます。

集中的かつ効率的なトライアル体験のために設計されたこのプランは、あらゆるオーサリングされたテストのアウトプットとして、Webテスト用にPython対応のSelenium、モバイルテスト用にPython対応のAppiumが現在サポートされています。モバイルデバイスの利用は選定された一部の機種に限定され、テストケースごとに最大2バージョンまで、並列テスト実行は同時に2件までに制限されます。

「LambdaTestの使命は、品質エンジニアリングを民主化し、AIの力をすべてのステークホルダーの手に委ねることです」と、LambdaTestのCEO兼共同創設者であるAsad Khanは述べています。「KaneAIの一般提供開始により、誰もが自然言語のプロンプトで会話するだけでエンドツーエンドのテストを生成できるようになりました。これにより世界中のチームが、これまで以上に高度なインテリジェンスと自律性を活用して、品質エンジニアリングを加速することが可能です。これは、自動化テストに伴う学習曲線という技術的ハードルを打ち破る大きな一歩であり、新時代のAI駆動型ソフトウェアライフサイクルの要求に応えられる、インテリジェントなテストオーサリングを実現します。」

オンボーディングの流れは最適化されており、ユーザーがテスト計画からオーサリング、実行まで迅速に進められるようになっています。また、使いやすさを重視した設計で、Jiraなどのツールと統合することで、不具合の追跡もシームレスに行うことが可能です。コンテキストに応じたオンボーディングフローにより、ユーザーは利用しながら機能を発見でき、無料トライアルの価値を最大限に引き出せるようになっています。

ご利用開始については、KaneAI by LambdaTestをご覧ください。

LambdaTestについて

LambdaTestは、生成AIを搭載した品質エンジニアリングプラットフォームであり、チームがインテリジェントかつよりスマートにテストし、迅速にリリースできるよう支援しています。また、スケーラビリティを重視して構築されており、1万台以上の実機と3,000以上のブラウザを備えたフルスタックのテストクラウドを提供しています。

AIネイティブなテスト管理、MCPサーバー、エージェントベースの自動化を備えたLambdaTestは、Selenium、Appium、Playwrightをはじめ主要なフレームワークすべてに対応しています。HyperExecuteやKaneAIといったAIエージェントは、AIとクラウドの力をソフトウェアテストのワークフローに取り込み、120以上の統合機能によってシームレスな自動テストを実現します。

LambdaTest Agentsは、テスト計画やオーサリングから自動化、インフラストラクチャ、実行、RCA（根本原因分析）、レポートまで、SDLC（ソフトウェア開発ライフサイクル）全体を通してテストを加速させます。

詳しくはhttps://lambdatest.comをご覧ください。

