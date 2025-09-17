EADV 2025年大会：アトピー性皮膚炎は自殺念慮のリスクを著しく高める

パリ, 2025年9月17日 /PRNewswire/ -- 本日、欧州皮膚科学・性病学会（European Academy of Dermatology and Venereology、EADV）2025年大会で発表された新たな国際研究によると、アトピー性皮膚炎（AE）の成人患者は自殺念慮を抱く可能性が著しく高いことが明らかになりました。

AEと自殺念慮の関連性を検証する世界最大規模の研究の一つである「人生の傷痕（Scars of Life）」研究では、2024年に27カ国で30,801名の成人を対象に調査を実施しました。このうち15,223名は医師による診断で現在AEを有すると確認された成人、7,968名はAEのない成人を対照群として設定しました。

現在アトピー性皮膚炎（AE）を有する参加者は、AE発症年齢（小児期、青年期、成人期）別にグループ分けされ、詳細なオンライン質問票に回答した。これには社会人口統計学的情報、自己申告による自殺念慮、かゆみと皮膚痛の重症度、AEの重症度、皮膚関連のスティグマ体験が含まれました。

結果、AEを有する成人の13.2％が自殺念慮を報告したのに対し、AEのない成人では8.5％でした。小児期・青年期・成人期いずれに発症したAEサブグループも、対照群より自殺念慮のオッズが高かったのです。

アトピー性皮膚炎は、世界中で2億人以上に影響を与える慢性炎症性皮膚疾患であり、乾燥・掻痒・炎症を伴う皮膚症状が反復する特徴があります。身体的症状に加え、その精神的健康への影響がますます認識されるようになり、多くの患者が不安、抑うつ、社会的偏見を経験するとともに、症状管理の日常的な課題に直面しています。

重要なことに、本研究は成人AE患者における自殺念慮と強く関連する複数の要因を特定しました。若年成人、特に30歳未満の患者は自殺念慮を報告する可能性が高く（OR=1.6）、肥満患者も同様でした（OR=1.29）。

臨床的特徴も主要な役割を果たした：中等度から重度のAEは自殺念慮のオッズを2倍に増加させました（OR=2.01）。一方、掻痒感（かゆみ）、皮膚痛、および全体的な症状強度の高度化はいずれもリスク増加と有意に関連していました。

心理社会的要因と睡眠要因もリスクに寄与しました。自殺念慮のある成人は、より高いレベルのスティグマ（社会的偏見）とより多くの睡眠障害を報告しており、入眠困難と睡眠維持困難を伴う混合型不眠症が特に自殺念慮と関連していました（OR=1.78）。

主任研究者の一人であるDelphine Kerob博士は次のようにコメントしています。「この結果は、アトピー性皮膚炎の影響が皮膚の表面だけにとどまらないことを浮き彫りにしています。自殺念慮は深刻かつ頻繁に見られる懸念事項でありながら、医療従事者によって見過ごされがちです。」

「本研究でこの集団における自殺念慮の主な危険因子を特定したことで、医療従事者がこれらの課題を認識し対処する手助けとなり、患者の全体的な健康状態をより効果的に支援できることを期待しています。」

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com