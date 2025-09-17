Technosoft、グローバルオンラインイベント「Automotive Days 2025」を10月に開催





～導入企業とパートナーが語る、現場の成果とこれからの展望。テクノロジーと人がつながる3日間～

シンガポール、2025年9月17日 /PRNewswire/ -- ※本イベントは、2025年9月12日にシンガポール本社よりグローバル向けに発表されています。

Technosoft Automotiveは、グローバルオンラインイベント「Technosoft Automotive Days 2025（TSAD2025）」を、2025年10月7日（火）から9日（木）まで開催します。アジア・オセアニアから欧州・中東・アフリカまで、広範な地域の技術動向や導入事例、パートナー企業との取り組みを紹介する毎年恒例のオンラインイベントです。

昨年の好評を受け、今年はさらに内容を充実。基調講演、製品デモ、導入事例紹介、パートナー企業とのディスカッションなど、業界の「今」と「これから」を共有します。

Technosoft CEOのFredy Tanは次のようにコメントしています。

「このイベントは、私たちの技術をご紹介するとともに、自動車ディーラーやOEM販社の皆様とともに、業界のこれからを見据えた意見交換の場にしたいと考えています。」

イベントの主なプログラム

初日 -自動車販売の未来を語る

Technosoft CEO Fredy Tan氏と、Plaza Capitalの自動車部門CIOによる基調講演。最新のYana DMSに搭載されたAIとCopilot機能を含むライブデモを実施。

2日目 - 導入企業の現場からの声

Nissan Philippines Inc.、Toyota Laos Co., Ltd、General Motors Australia and New Zealandなど、各国の企業が登壇。現場での活用事例や成果を紹介。

最終日- グローバルパートナーとの連携と展望

Microsoft、EMEA地域のMicrosoft Business Applicationsパートナー、Abdul Latif Jameelなど、業界をリードする企業が参加。市場展開や技術革新、今後の協業について語り合います。

世界中から参加可能

各セッションは、シンガポール時間14:30～16:00にライブ配信。

欧州（08:30 CEST）、オーストラリア（17:30 AEDT）など、各地域からの参加も可能です。

Technosoft Group COOであり、Microsoft MVP for Business ApplicationsおよびMicrosoft Regional Directorを務める吉島良平は次のように述べています。

「MicrosoftのAIは、顧客対応から業務の効率化まで、ビジネスのあらゆる領域に変化をもたらしつつあります。私たちは今、そうした技術革新の真っ只中にいます。」

「TSAD2025では、Microsoftのテクノロジーを活用した当社の取り組みが、現場でどのように活かされているかをご紹介いたします。ご参加いただく皆様にとって、何かしらの気づきやヒントにつながれば嬉しく思います。」

参加方法

TSAD2025は、自動車業界に関わるすべての方々にご参加いただけるイベントです。参加登録や詳細なプログラムは、公式サイトにてご確認ください。

- 開催概要：Technosoft公式ウェブサイト

- 参加登録：申し込みサイト

- お問い合わせ：marketing@technosoftautomotive.com

