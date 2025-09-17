一般社団法人日本ジュエリー協会（所在地：東京都台東区東上野2-23-25 会長：長堀 慶太 URL：https://jja.ne.jp/）は、2025年8月29日(金)に、ジャパンジュエリーフェア2025（会場：東京ビッグサイト）でダイヤモンド エンゲージリングのキャッチコピーの授賞式を行いました。





左から 会長 長堀 慶太 考案者 大鳥 雄介さん

キャッチコピー：カタチにしたっていいじゃない、愛だって。

考案者名：大鳥雄介 さん

■キャッチコピー決定までの経緯

本キャッチコピーは、2025年1月15日～4月30日に実施された一般公募により、2,983件の応募の中から選ばれました。選考は、（一社）日本ジュエリー協会ブライダルダイヤモンド分科会委員、Z世代男女20名、そしてJJAジュエリーアンバサダーであるアン ミカさんを特別審査員として迎えた選考委員会にて行われました。厳正な審査を経て、最終的に大鳥さんのキャッチコピーが選定されました。



メッセージの意味やイメージをより強く印象的に伝えるため制作されたシンボリックなアイコン





■大鳥さんコメント





―応募のきっかけは？

日本ジュエリー協会のインスタグラムで今回の募集を知りました。ちょうど結婚一周年を迎えるので、テーマに近い気持ちで考えられると興味を持ちました。妻と一緒にいくつも案を出し合って、それぞれ１番良かったものを応募しました。

―このキャッチコピーに込めた想いを聞かせてください。

愛はカタチがないものですが、それをカタチにできることが、エンゲージリングの一番の意味だと思います。特に男性は、愛を言葉やカタチにすることが苦手な人が多いと思います。ダイヤモンドのエンゲージリングでカタチにするからこそ、永遠の愛を誓う気持ちが伝わること、プロポーズすることに迷いがある人に、思い切ってカタチにしちゃいなよ、という想いを込めて、今回「カタチにしたっていいじゃない、愛だって。」というキャッチコピーを練り上げました。

―キャッチコピーが選ばれた感想をお願いします。

結婚を機に等身大の気持ちで考えた言葉を選んでいただけたことが、何より光栄です。この様にアイコンが出来て、これからのダイヤモンドエンゲージリングの普及活動に自分が紡いだ言葉を使っていただけることがとても嬉しいです。また素敵なジュエリーを今回いただけるとのことで、びっくりしておりますが、７月で結婚１周年となったので、妻にも最高のプレゼントになりました。本当にありがとうございました。

■賞品「素敵なジュエリー詰め合わせボックス」協賛企業一覧



以下の企業より、賞品「素敵なジュエリー詰め合わせボックス」のために素敵なジュエリーをご提供いただきました。（ブランド名はカッコ内に記載）

