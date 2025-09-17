抜け毛・薄毛で孤独に悩む”ヘアケア迷子”を救いたい！

『リアップ 頭髪の学校』を9月17日に開校 正しい発毛知識が学べるWEBムービー全4話を一挙公開！ 抽選で豪華賞品が当たるキャンペーンも特設サイトで同日にスタート

大正製薬株式会社［本社：東京都豊島区／社長：上原 茂］（以下大正製薬）は、抜け毛や薄毛に悩む方々に向けて、楽しく学べるWEBムービー「リアップ 頭髪の学校」を、2025年9月17日（水）10時より、リアッププレミアムクラブ特設サイトにて公開します。本ムービーは全4話構成で、教室を舞台にした芝居形式のわかりやすい講義を通じて、発毛成分ミノキシジルの働きや、発毛剤と育毛剤の違い、用法用量に沿った正しい発毛習慣の重要性などを丁寧に解説します。また、動画内に表示されたキーワードを特設サイト内で入力・応募すると、抽選で合計100名様に「SHARP プラズマクラスタードライヤー」「ヒツジのいらない枕 -至極-」の豪華賞品が当たるキャンペーンを同日から実施します。

「リアップ 頭髪の学校」の開校背景について

大正製薬が2024年に実施した調査によると、男女問わず過半数の方が「薄毛」に不安を抱えていることが分かり、性別を問わず薄毛に悩まれている方に「正しい知識と対処法」に触れていただきたいという想いのもと、今回の「リアップ 頭髪の学校」を企画しました。

「リアップ 頭髪の学校」WEBムービーについて

「リアップ 頭髪の学校」WEBムービーは、校長「水谷豊」さんの額縁が飾られた教室を舞台に、薄毛の悩みを抱えた様々な生徒たちに対して、専門的な知識を持つ大正製薬の研究員がやさしく解説する全4話の授業動画です。各話を「◯時間目」とし、「壮年性脱毛症や毛髪のメカニズム」「発毛成分ミノキシジルとは？」「リアップの使い方」など、一見難しいことを、教室を舞台に芝居形式でわかりやすく解説します。

WEBムービーは、1話あたり約５分間のコンパクトな構成で、段階的に理解を深めていけるようになっています。受講する生徒たちの疑問に対して、実際に大正製薬の毛髪科学研究に従事する矢嶋祐也研究員が、専門知識をベースにわかりやすく、図やアニメーションなどを駆使して、毛髪に関する正しい知識を丁寧に解説します。

【1時間目】:毛髪の構造とヘアサイクル

私たちの髪の毛がどのように成長し、どのような周期で抜けていくのかを、毛髪の構造とともに解説します。ここでは「毛根」や「毛包」などの基本的な構造をはじめ、それぞれの働きや重要性を図解でわかりやすく紹介。髪に起きている現象を“自分ごと”として理解できる内容になっています。

【2時間目】:乱れたヘアサイクルを整えるミノキシジル

第1話で学んだ「ヘアサイクル」の乱れがどのように薄毛や抜け毛に影響を与えるのかを紹介。性別に関わらず遺伝が要因で、薄毛や抜け毛がゆっくり進行する「壮年性脱毛症」になると、通常のヘアサイクルの成長期と比べてどの程度変化するのかを、その解決策とともに明らかにしていきます。

【3時間目】:育毛剤と発毛剤の違い、継続は力なり

一見分かりづらい「育毛剤」と「発毛剤」の効果の違いを、作用メカニズムを示して解説。育毛剤「フレッシュリアップHOGSPA」医薬部外品（発毛促進、脱毛の予防）、男性用の発毛剤「リアップX5チャージ」第1類医薬品（壮年性脱毛症における発毛）、女性用の発毛剤「リアップリジェンヌ」第1類医薬品（壮年性脱毛症における発毛）を用いて、効能・成分・対象者などの観点から説明していきます。

【体験学習】:リアップを体験学習しよう！--知識を実践へ。正しい使い方を実演

ミノキシジルを配合したリアップの容器を持って、計量法から塗布方法、その後のキャップの閉じ方までを実演。「１回に使う量は？」「塗布の位置や方法は？」といった、ユーザーの皆様が抱きやすい疑問に対して、研究員が実際の製品を手に取りながらわかりやすく説明します。

WEBムービー概要

タイトル ：「リアップ 頭髪の学校」（1時間目／2時間目／3時間目／体験学習）

公開開始日時 ：2025年9月17日（水）10時

公開先 ：リアッププレミアムクラブ特設サイト

https://riup-members.jp/campaign/school/campaign_non-member.html?utm_source=release&utm_medium=url&utm_campaign=school2509

キャンペーンについて

WEBムービー「リアップ 頭髪の学校」視聴中に出てくるキーワードを特設サイト内で入力し、応募すると、抽選 で100名様に「SHARP プラズマクラスタードライヤー」「ヒツジのいらない枕 -至極- 」が当たるキャンペーンを2025年9月17日（水）10時 より実施します。

＜キャンペーン概要＞

応募期間 ：2025年9月17日（水）10:00～10月31日（金）16：59まで

応募方法 ： ①WEBムービー「リアップ 頭髪の学校」1～3時間目内の３つのキーワードを探す。

②特設サイト内の応募フォームにキーワードを入力して応募。

賞品内容 ：「SHARP プラズマクラスタードライヤー」＝抽選で30名様

「ヒツジのいらない枕 -至極-」＝抽選で70名様

お問い合わせ：リアップ プレミアムクラブ事務局

TEL：0120-720-830 受付時間 9:30～17:30 (土日・祝日・年末年始を除く)

製品情報

男性用発毛剤 リアップX5チャージ

第1類医薬品

【効能・効果】

壮年性脱毛症における発毛、育毛及び脱毛（抜け毛）の進行予防。

【用法・用量】

成人男性（20歳以上）が、1日2回、1回1mLを脱毛している頭皮に塗布してください。

この医薬品は、薬剤師からの説明を受け、「使用上の注意」をよく読んでお使いください。

女性用発毛剤 リアップリジェンヌ

第1類医薬品

【効能・効果】

壮年性脱毛症における発毛、育毛及び脱毛（抜け毛）の進行予防。

【用法・用量】

成人女性（20歳以上）が、1日2回、1回1mLを脱毛している頭皮に塗布してください。

この医薬品は、薬剤師からの説明を受け、「使用上の注意」をよく読んでお使いください。

＜製品に関する問い合わせ＞

お客様 119 番室 TEL ： 03-3985-1800 受付時間： 8 ： 30 ～ 17:00 （土、日、祝日を除く）