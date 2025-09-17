東京情報大学（設置者：学校法人東京農業大学）では小惑星探査ローバ―のCanSat大会を開催します。

□Space Rover Cup in 東京情報大学概要

日 程：2025年10月25日（土），26日（日）

場 所：東京情報大学 第二グラウンド

協 賛：株式会社コスモテック、IMV株式会社

株式会社コスモテック IMV株式会社

大会ルール、申込方法等の詳細は「Space Rover Cup in 東京情報大学」のページ（https://www.tuis.ac.jp/topics-top/20251025-26cansattournamentintuis/）をご参照ください。

□開催背景

Space Rover Cup in 東京情報大学の開催により、学生に対する実践的な研究の場を提供することで、宇宙開発を盛り上げるとともに、学生達のアントレプレナーシップの養成を目的としています。

□参加資格者

日本国内の高等学校、高等専門学校、大学、大学院の学生及び一般参加

□CanSatとは

小型の模擬人工衛星を指し、主にパラシュートでの減速や地上での自律走行を行うことで、宇宙機の技術検証を地上で模擬するものを言います。