東京大学 One Earth Guardians育成機構とトヨタ・モビリティ基金、共催の高校生・大学生対象アイデア実現支援プログラム「Good Life on Earth」2025年度採択者決定

東京大学 One Earth Guardians 育成機構（機構長：東原和成、東京都文京区）と一般財団法人トヨタ・モビリティ基金（理事長：豊田章男、東京都文京区）は、高校生・高専生・大学1-2年生を対象に共同で実施するアイデア実現支援プログラム「Good Life on Earth」において、本年5月に、自身が夢中になれる“何か”を切り口に、この地球の「Good Life（生命・生活）」を叶え、地球の未来につながるアイデアを抱く人を全国から募集しました。

選考の結果、2025年度は4期生として7名を採択し、1期生から4期生あわせて29名で活動を進めていきます。

採択された4期生7名

9月13日～15日には、東京大学のフードサイエンス棟・中島董一郎記念ホールにおいて、2025年度採択者が一堂に会するキックオフイベントを開催し、東京大学教授らの講演や研究室の見学、ワークショップなどを実施しました。今後は、メンターとなる研究者によるメンタリングをはじめとする人的・経済的サポートを提供し、また、同じ志を持つ同世代間が交流する機会を設けながら、採択者のアイデア実現を支援します。

本活動については、InstagramやYouTube、noteなどで発信しています。以下に掲載するリンクより今後の取り組みをご覧ください。

また、プログラムの最新情報をメールでお届けするニュースレターの配信を開始いたしました。

ぜひご登録いただけますようお願い申し上げます。

ニュースレター登録フォーム：https://forms.gle/HhDyQPpwMgHLGxTZ8

プログラム全体統括 東京大学 五十嵐圭日子 教授（右）、一般財団法人トヨタ・モビリティ基金 石川貴規 事務局長（左）と採択者（中央）ワークショップの様子GLEラボオリエンテーションの様子〈 2025年度採択者 〉

嘉手納 杏果 さん （高校1年生、東京）

加藤 乃絵奈 さん （大学生）

近藤 来成 さん （大学2年生、宮城）

佐々木 彩乃 さん （高校2年生、神奈川）

菅野 こころ さん （高校3年生、兵庫）

彦野 沙彩花 さん （大学1年生、神奈川）

山本 若菜 さん （大学1年生、神奈川）

WEBサイト：https://www.one-earth-g.a.u-tokyo.ac.jp/gle/

Instagram：https://www.instagram.com/goodlife_on_earth/

X (旧Twitter)：https://x.com/GoodLifeonEarth

Facebook：https://www.facebook.com/GoodLifeonEarth/

YouTube：https://www.youtube.com/@goodlifeonearth2022

note：https://note.com/goodlife_onearth/

わたしの「好き」が、この地球（ほし）のLifeをよりよいものに変えていく。

Life には「生命」と「生活」の二つの意味があります。

この地球をよりよいものに変えていくために、東京大学 One Earth Guardiansとトヨタ・モビリティ基金は、「好き」を伸ばして地球を救う 共に学び合うフィールドを創ります。

東京大学 One Earth Guardians育成機構

東京大学大学院農学生命科学研究科・農学部において2017年に設立。「100年後も地球上のあらゆるものと共生しながら生きていける世界」を実現するべく、他者を巻き込みながら課題解決のために行動し、新しい価値を創造できる科学者たち “One Earth Guardians＝地球医” を、社会と連携して育成する「One Earth Guardians育成プログラム」を推進しています。

東京大学 One Earth Guardians WEBサイト：

一般財団法人トヨタ・モビリティ基金（Toyota Mobility Foundation）

一般財団法人トヨタ・モビリティ基金は、誰もが自由に移動できるモビリティ社会の実現に向け、幅広いプロジェクトを通じて世界中の移動課題の解決に取り組んでいます。トヨタグループが事業活動を通じて培った技術やノウハウを活用し、多様なパートナーとの協働を通して、国連が定めるSDGs（持続可能な開発目標）の考え方にも沿った活動を進めながら、人々が心豊かに暮らせる社会の実現に向けて貢献していきたいと考えています。

トヨタ・モビリティ基金WEBサイト：