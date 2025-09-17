産業用ロボットポジショナ市場：世界調査報告書、需要、規模、開発、メーカーシェア、成長、動向、展望（2025～2035年）である。
Survey Reports LLCは、2025年9月に「産業用ロボットポジショナ市場調査報告書」を発表したと公表した。この報告書は、タイプ別（二軸、単軸、三軸）、用途別（マテリアルハンドリング、検査、溶接、物流、組立ライン、機械加工、その他の用途）に基づき市場を区分し、世界市場の分析、動向、機会および予測（2025～2035年）を提示するものである。本報告書は、産業用ロボットポジショナ市場に関する成長要因、市場機会、課題、脅威など、いくつかの主要な市場ダイナミクスを明らかにしている。
産業用ロボットポジショナ市場概要
産業用ロボットポジショナとは、ロボット自動化システムにおいて、溶接、組立、切断、またはマテリアルハンドリングの過程でワークピースを保持、回転、正確に位置決めするために使用される機械装置である。部品の精密な方向制御を可能にすることで、産業用ロボットの柔軟性と効率性を高め、一貫した品質と短いサイクルタイムを実現する。ロボットポジショナは、単軸、二軸、多軸モデルなど、作業の複雑さに応じてさまざまな構成で提供される。自動車、航空宇宙、重機、製造業などで広く利用されており、生産性、安全性、適応性を向上させることで、先進的な自動化生産環境に貢献している。
Surveyreportsの専門家による市場調査分析によれば、産業用ロボットポジショナ市場規模は2025年に 12億米ドル を創出したとされる。さらに、2035年末には 21億米ドル に達すると予測されている。予測期間（2025～2035年）における年平均成長率（CAGR）は 約5.5% と見込まれている。
Surveyreportsのアナリストによる定性的な産業用ロボットポジショナ市場分析によれば、市場規模の拡大要因は以下の通りである。製造業における自動化の採用拡大、自動車およびEV分野の成長、航空宇宙および重工業の拡大、産業自動化の普及拡大、ロボット溶接およびマテリアルハンドリングの進歩である。産業用ロボットポジショナ市場における主要企業には、ABB Group、CLOOS Robotic Welding Inc.、Comau SpA、Deuma Positioniersysteme GmbH、Drupe Engineering Private Limited、Easom Automation Systems、Hawk Technology Ltd.、Industrial Robot Supply Inc.、IRCO Automation、Koike Aronson Inc.、KUKA Robotics、Midwest Engineered Systems Inc.が含まれる。
さらに、当社の調査報告書では、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカという5つの地域および各国に関する詳細な分析を含んでいる。また、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も盛り込まれている。
目次
● 産業用ロボットポジショナ市場の規模、成長分析、および各国における主要プレーヤーの評価である。
● 2035年までの世界（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）における産業用ロボットポジショナ市場の需要・機会分析（国別、日本を含む）である。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：タイプ別、用途別、地域別である。
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
産業用ロボットポジショナ市場セグメンテーション
● タイプ別:
?o 二軸、単軸、三軸
