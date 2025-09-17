一塩基多型（SNP）ジェノタイピング市場規模、シェア、競争状況、トレンド分析レポート：技術別；用途別； サンプルタイプ別；エンドユーザー別 - 主要メーカー、課題 2025年から2033年ま
一塩基多型（SNP）ジェノタイピングは、個人のDNA配列における最小単位の変異を高精度で特定する技術として、精密医療、個別化医療の中核を担っています。世界の一塩基多型（SNP）ジェノタイピング市場は、2024年から2033年までに64億8000万米ドルから174億7000万米ドルに達すると予測されており、2025年から2033年の予測期間にかけて年平均成長率（CAGR）が 11.7％で成長すると見込まれています。
この成長の背景には、がんゲノム診断、薬物反応性評価、疾患予防における遺伝的情報の活用拡大が挙げられ、特に日本市場においては、国民皆保険制度との連携による保険適用範囲の拡大が期待されています。
技術革新とプラットフォームの多様化が市場を牽引
従来のPCR法やマイクロアレイに加え、近年では次世代シーケンシング（NGS）を基盤とした高通量ジェノタイピング技術が急速に普及しつつあります。これにより、数百万個に及ぶSNPを短時間で解析できるようになり、製薬企業やバイオテクノロジー企業による大規模なゲノムスクリーニングや臨床研究への応用が進展しています。日本では、京都大学や理化学研究所を中心としたバイオバンクとの連携プロジェクトが進行中で、アカデミアと産業界の連携によるSNP解析の社会実装が急速に進められています。
個別化医療・創薬における需要の拡大
SNPジェノタイピングは、個人の遺伝子情報に基づいて薬剤の効果や副作用の予測を行う「ファーマコゲノミクス」の分野で不可欠な技術となっています。特に、抗がん剤や免疫調整剤の処方において、患者ごとの治療最適化が求められる中、SNP情報の活用によって効果的な治療法の選択が可能となります。日本国内でも、がんゲノム医療中核拠点病院を中心にSNPを用いた遺伝子パネル検査の普及が進み、2026年には全国主要病院の70%以上がこの技術を導入する見込みです。
主要企業のリスト：
● Invivoscribe
● Veracyte
● Thermo Fisher Scientific
● 10X Genomics
● Myriad Genetics
● Illumina
● Nanostring Technologies
● QIAGEN
● Roche
● Oxford Nanopore Technologies
● Personalis
● Pacific Biosciences of California
● Invitae
● Bio-Rad Laboratories
● Agilent Technologies
アジア太平洋地域での市場機会と日本のリーダーシップ
グローバル市場において、アジア太平洋地域は最も急速な成長を遂げている地域の一つであり、特に日本は医療研究、ゲノム解析インフラ、規制整備の3拍子が揃った先進市場として注目を集めています。厚生労働省の主導による「ゲノム医療実用化推進事業」では、SNPジェノタイピングが中核技術として採用され、医療現場と研究機関との連携によるリアルワールドデータの利活用も加速しています。これにより、日本企業の技術的優位性と信頼性の高さが国際的にも評価され、輸出市場での競争力が高まりつつあります。
セグメンテーションの概要
技術別
● PCRベースのジェノタイピング
● シーケンスベースのジェノタイピング
● チップベースジェノタイピング
この成長の背景には、がんゲノム診断、薬物反応性評価、疾患予防における遺伝的情報の活用拡大が挙げられ、特に日本市場においては、国民皆保険制度との連携による保険適用範囲の拡大が期待されています。
