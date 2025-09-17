空港地上・貨物取扱サービス市場：世界および地域別展望2025～2032
空港地上・貨物取扱サービス市場は、航空機地上サービス、手荷物取扱、旅客支援、航空貨物物流を管理することで、円滑かつ効率的な空港運営の確保に重要な役割を果たしています。これらのサービスは、ターンアラウンドタイムの最適化、旅客体験の向上、そしてサプライチェーンの効率維持に不可欠です。航空旅客数の増加、世界貿易の拡大、そして効率的な貨物管理システムへのニーズの高まりにより、市場は大幅な成長を遂げています。
市場規模と成長:
空港地上および貨物取扱サービス市場規模は、2023年に345.2億米ドルと評価され、2024年の380.8億米ドルから2032年には757.6億米ドルに成長する見込みで、予測期間（2025～2032年）中に10.32%のCAGRで成長する見込みです。
主要な市場プレーヤー:
● Swissport International Ltd. （スイス）
● Dnata （UAE）
● メンジーズ・アビエーション（英国）
● ワールドワイドフライトサービス（フランス）
● セレビ・アビエーション・ホールディング（トルコ）
● SATS Ltd.（シンガポール）
● アビアパートナー（ベルギー）
● ハバス・グランド・ハンドリング社（トルコ）
● プライムフライト航空サービス（米国）
● スイスポート・タンザニア（タンザニア）
レポートに含まれるもの:
● 市場概要：製品／サービス概要と世界の空港地上・貨物取扱サービス市場の規模が記載されています。レポートのセグメント分析の概要も提供しています。ここでは、製品／サービスの種類、用途、地域セグメントに焦点を当てています。また、収益と販売市場の推定値も含まれています。
● 競争:このセクションには、市場の状況と傾向に関する情報が含まれており、メーカーを分析し、プレーヤーが支払う平均価格、個々の市場プレーヤーの収益と収益シェア、個々のプレーヤーの売上高と売上高シェアに関するデータが提供されます。
● 企業プロファイル：本調査では、世界の空港地上・貨物取扱サービス市場における主要企業の財務および事業戦略に関する詳細な分析情報を提供します。また、製品／サービス概要、ポートフォリオ、地域展開、収益分配など、その他の詳細な情報も網羅しています。
● 地域別売上分析：本調査のこの部分では、市場データに加え、地域別の収益、売上高、市場シェア分析を提供します。さらに、調査対象地域ごとの売上高、売上高成長率、価格設定、収益、その他の要因に関する推定値も提供します。
o 北米（米国、カナダ、メキシコ）
o ヨーロッパ（ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア）
o アジア太平洋（中国、日本、韓国、インド、東南アジア）
o 南米（ブラジル、アルゼンチン、コロンビアなど）
o 中東およびアフリカ（サウジアラビア、UAE、エジプト、ナイジェリア、南アフリカ）
この調査研究により、以下の重要な質問に答えることができます。
（1）予測期間終了時の世界の空港地上および貨物取扱サービス市場の推定規模はどのくらいですか？
