TPCマーケティングリサーチ株式会社、『2025年 分離膜の市場分析調査』について、調査のポイントをインタビューした記事を公開
この程、TPCマーケティングリサーチ株式会社（本社＝大阪市西区、代表取締役社長＝松本竜馬）は、『2025年 分離膜の市場分析調査』について、弊社リサーチャーの森惠佑のインタビュー記事を2025年9月1日に公開したことをお知らせいたします。
◆分離膜がテーマということですが、この調査における分離膜はどういったものを指しているのでしょう。
森：さまざまな種類の分離膜が化学製品として展開されているなか、今回は分離対象の状態が液体の場合と気体の場合の2種類の分離膜を取り上げ、それらを調査対象として設定しました。本レポートでは、それぞれ液体分離膜、気体分離膜と分類しています。液体分離膜は、・・・
◆今回、そうした分離膜の調査を実施した経緯を教えてください。
森：環境性・サステナビリティへの指向は、近年ケミカル業界において重点トピックであり続けています。また、環境に配慮しつつも先端科学に技術・製品で貢献することも、ケミカル企業の事業拡大にあたっては重要なビジネステーマです。その前提のもと、液体分離膜をみると、・・・
◆分離膜の市場調査ということで、具体的にはどのようなことを調査したのでしょうか。
森：調査対象の企業は、膜モジュールや膜エレメントを中心に事業を展開する国内外の化学企業としました。各社の分離膜製品ラインアップや研究開発動向、生産体制、事業規模、今後の戦略などについて調査した結果を個別に報告しています。
そして、・・・
◆以上の調査した事柄に関して、特に注目すべきポイントは何でしょうか。
森：主要各社の事業規模は、なかなか見えてこない部分ですので、お役に立つポイントかと思います。また、製品展開も注目ポイントです。分離膜の用途は企業や製品ごとに統一的ではなくそれぞれの製品カタログを確認しただけでは比較しづらいケースも多くあります。本レポートは・・・
◆よくわかりました。最後に一言お願いします。
森：環境への意識の高まりや環境規制の強化などを背景に、中国やアジアを中心に多くの国・地域で水処理やガス分離によるエネルギー回収の需要が高まっています。こうした市場環境の中、・・・
◇インタビューの詳細は下記よりご確認いただけます
https://www.tpc-cop.co.jp/topics/6095/
2025年 分離膜の市場分析調査
ー液体分離膜と気体分離膜の現状の展開と今後ー
詳細はこちら＞https://www.tpc-osaka.com/c/chemical_lifesciences/mr410240644
発刊日：2025年6月27日
頒価：108,900円（税抜：99,000円）
【会社概要】
会社名：TPCマーケティングリサーチ株式会社
設立：1991年8月
所在地：大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル
事業内容：マーケティングリサーチおよび調査レポートの出版
コーポレートサイト：http://www.tpc-cop.co.jp/
オンラインショップ「TPCビブリオテック」：http://www.tpc-osaka.com/
ISO27001認証書番号：IS598110
【本件に関するお問い合わせ】
電話番号：06-6538-5358
メールアドレス：webmarke@tpc-osaka.com
配信元企業：TPCマーケティングリサーチ株式会社
