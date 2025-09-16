『動物園ウォーズ』Steamストアページ公開

Studio GG

かわいい動物と果物で戦う、2人用リアルタイム対戦ゲーム『動物園ウォーズ』がSteamストアに登場。2025年冬頃リリース予定で、PCとスマホのクロスプレイにも対応します。

『リトルタウンビルダーズ』や『はらぺこバハムート』などのボードゲームを手がけてきたStudio GGが贈る、初のデジタルゲーム作品です。

『動物園ウォーズ』キービジュアル

■『動物園ウォーズ』SteamページURL：

https://store.steampowered.com/app/3989360/Zoo_Wars/

ゲーム概要

『動物園ウォーズ』は、かわいい動物たちと果物が入り乱れて戦う、リアルタイム対戦ゲームです。

ルールはシンプル。手持ちの6枚の動物や果物を使って、先に相手の動物園を倒せば勝利！

デッキ構築の工夫と瞬時の判断力が勝負を分けます。

特徴

対戦画面スクリーンショット

1回のバトルが2分で決着！ 2人用リアルタイム対戦

短時間で手に汗握るバトル。友達とのフレンド対戦や、世界中のプレイヤーとのランクマッチに対応。

かわいい動物たちが大暴れ

ネズミ、ウサギ、サル、ゾウ、キリンなど、見た目は可愛いけれどユニークな能力を持った動物たちが登場。

多彩な果物カードで戦局をコントロール

単体狙いのリンゴ、地上一掃するメロン、動物園も巻き込むスイカなど、使いどころ次第で戦いの流れを有利に導けます。

シンプル操作×奥深い戦略

直感的に遊べる操作感。誰でもすぐに楽しめる一方で、デッキ構築や駆け引き次第で戦略性は無限大。

PCとスマホのクロスプレイ対応

Steam（PC）とスマートフォン（Android/iOS）のプレイヤーが同じ環境で対戦可能。

プラットフォームを問わず、いつでもどこでも友達や世界中のプレイヤーと遊べます。

公開トレーラー

対戦画面スクリーンショット

プレイ映像を使用した15秒のトレーラーも公開中です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=c8pI8lJVBgU ]

『動物園ウォーズ』公開トレーラー

アナログ版『動物園ウォーズカードゲーム』も同時展開

本作はデジタルだけでなく、アナログカードゲーム版 『動物園ウォーズカードゲーム』としても展開。

2025年11月22日・23日に開催される「ゲームマーケット2025秋」にて発売予定です。

デジタルとアナログ、両方の形で楽しめる新しいプロジェクトとなっています。

『動物園ウォーズカードゲーム』（ゲームマーケット2025秋発売予定）

最新情報は公式サイトおよびゲームデザイナー（Shun）のX（旧Twitter）にて随時発信いたします。

公式サイト：https://www.studiogg.jp/

X（Shun）：https://x.com/nannann2002

Studio GGについて

Studio GGは、ボードゲームおよびデジタルゲームを企画・開発するゲーム制作サークルです。

これまでに『リトルタウンビルダーズ』（アークライト）、『はらぺこバハムート』（JELLY JELLY GAMES）、『ブラウニーズ』シリーズ（やのまん）などを発表。『リトルタウンビルダーズ』のフランス版『Little Town』は、2020年 アスドール・フランス年間ゲーム大賞 にノミネートされました。

最新作『動物園ウォーズ』では、デジタルとアナログを同時展開する新しい挑戦に取り組んでいます。

本件に関するお問い合わせ先

E-mail: nan_an_2002@yahoo.co.jp

