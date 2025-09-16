発売以来高評価の2in1アダプター『GetPairr Mirror Cast』が初のセール――ワイヤレスミラーリング対応＆CarPlay無線化

惠州凌鹰智能科技有限公司

車載アクセサリーブランド GetPairr（ゲットペアー） は、ワイヤレスミラーリングと有線CarPlayの無線化を1台で実現する2in1アダプター 「GetPairr Mirror Cast」 の期間限定キャンペーンを開始します。Amazonでは明日から25％OFFのセールを実施、あわせて20％OFFプロモーションコードも配布。発売以来、多数の高評価レビューを獲得している人気モデルを、よりお得にお試しいただけます。

■キャンペーン概要

Amazonセール：25％OFF

期間：2025年9月16日（火）～ 9月29日（月）

対象：Amazon商品ページ上で表示される25%OFFプロモーション（在庫・Amazon側の表示により前後する場合があります）

限定プロモーション：20％OFF

- プロモーションコード：PU8AEKWD- 期間：2025年9月16日（火） ～ 10月3日（金）- 原価：22580円- 割引後の価格：13599円- 商品ページ（Amazon）：https://www.amazon.co.jp/dp/B0F4JVNJ3G

※セール・コードは在庫状況やAmazon側の表示仕様により終了・変更となる場合があります。

■製品概要

詳細を見る :https://www.amazon.co.jp/dp/B0F4JVNJ3G

GetPairr Mirror Cast（ミラーキャスト） は、スマホ動画や地図アプリを“ワイヤレスで即表示”でき、さらに純正の有線CarPlayをそのまま無線化する、2つの機能を1台で実現する2in1アダプターです。配線の抜き挿しから解放され、エンジンON後は自動再接続。通勤・送迎・旅行など毎日の運転シーンで、地図案内・音楽・メッセージ・動画視聴をストレスなく切り替えできます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=H0HQ7k-Bi0I ]

■主な特長（2点）

1.ワイヤレスミラーリング：

スマホの画面と音声を車載ディスプレイに無線出力。YouTube／Netflix／Spotify などの再生が可能（※安全のため視聴は停車時に）。専用アプリ不要、USB給電でかんたん接続。

2.有線CarPlayの無線化（ワイヤレスCarPlay）：

Bluetooth＋Wi-Fiで安定リンク。エンジンONで自動再接続、ケーブルの抜き挿しが不要。ナビ・通話・メッセージ・音楽アプリをスムーズに利用。

■レビュー実績

発売以降、Amazon上で多数の高評価レビューを獲得。

「接続が簡単」「CarPlayの無線化で快適」「映像がきれい」「通勤での使い勝手が良い」など、日常ユースでの満足度を示す声が多く寄せられています。

■購入・適用方法

■対応条件（ご購入前にご確認ください）

- 商品ページ（https://www.amazon.co.jp/dp/B0F4JVNJ3G）にアクセス- セール表示があればそのまま25%OFFが適用（表示・適用方法はAmazon仕様に準拠）- さらに20%OFFを利用する場合は、カート→注文確定（お支払い）画面でプロモーションコード 「PU8AEKWD」 を入力して適用- 注文確定前に割引が適用されていることをご確認ください詳細を見る :https://www.amazon.co.jp/dp/B0F4JVNJ3G- スマホ：iPhone 15シリーズ／DisplayPort Alt Mode対応Android- 車載側：有線Apple CarPlayに対応したカーナビ／ディスプレイオーディオ- Android Autoの無線化には非対応

一部タブレットや車載機器の仕様によりご利用になれない場合があります。

🛡️ ご購入から1年間の製品保証付き！

万が一、不具合が発生した場合も、交換・返金にて迅速に対応いたします。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください📩

📧 メールサポート：service@getpairr.com

💬 LINE公式アカウント：@getpairr

お電話でのお問い合わせ：050-5213-0336

🕒 受付時間：平日 10:00～17:00（※土日祝を除く）