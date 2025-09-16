オールアバウトライフマーケティングが運営するサンプリングサイト『サンプル百貨店』のWebサイトおよびアプリにレビュー・口コミ・Q&Aエンジン「ZETA VOICE」が導入
CX向上生成AIソリューション「ZETA CXシリーズ」を提供し、顧客体験価値の向上を支援するZETA株式会社(本社：東京都世田谷区、以下ZETA)は、株式会社オールアバウトライフマーケティング(本社：東京都渋谷区、以下オールアバウトライフマーケティング)が運営するサンプリングサイト『サンプル百貨店』のWebサイトおよびアプリにレビュー・口コミ・Q&Aエンジン「ZETA VOICE」が導入されたことをお知らせいたします。
オールアバウトライフマーケティングが運営するサンプリングサイト『サンプル百貨店』
詳細を見る :
https://www.3ple.jp
オールアバウトライフマーケティングは、サンプリング事業、コマース事業、マーケティングソリューション事業を通じて、生活者の声を商品や売り場作りに活かし、豊かな消費体験の実現をめざしている企業です。
オールアバウトライフマーケティングが運営する『サンプル百貨店』は、約420万人が利用する日本最大級のサンプリングサイトです。食品、飲料、日用品、化粧品などの幅広い商品の体験機会を生活者に提供し、そこから得られるリアルな声を企業へフィードバックすることで効率的なマーケティング活動を支援しています。
このたび、『サンプル百貨店』のWebサイトおよびアプリにレビュー・口コミ・Q&Aエンジン「ZETA VOICE」が導入され、ユーザー体験の向上をサポートしています。
レビューの評価グラフ表示で購入意欲向上に寄与
全商品のレビュー項目として共通で設けられている「お試し後の感想を教えてください」「商品の感想を教えてください」への回答が評価グラフで表示されるようになりました。これにより「リピートしたい」「お得感がある」といった評価が視覚的に分かりやすくなり、ユーザーの購入意欲向上に寄与します。
レビューの並び替え機能によりUX向上に貢献
各商品に投稿されているレビューを並び替えて閲覧できる機能を実装しました。これによりユーザーは自身のニーズに合わせて投稿コメントを「新しい順」や「トップ評価順」で表示できるようになり、より快適で満足度の高い購買体験の実現に貢献します。
ZETAはAIなどを活用したデータ解析の強みを活かし、今後もユーザーおよびECサイト運営企業に有益なサービスを提供してまいります。
【問合せ先】
製品に関するお問合せ：info@zeta.inc
IRに関するお問合せ ：ir@zeta.inc
■ ZETA株式会社 https://zeta.inc(https://zeta.inc)
所在地 ：154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22 サンタワーズセンタービル17F
設立 ：2005年8月
資本金 ：96百万円(2024年10月1日時点)
代表者 ：山崎 徳之
事業内容：CX向上生成AIソリューションの開発・販売