第8回CIIEの開催近づく：グローバルな機会と協力へのカウントダウン

上海、2025年9月16日 /PRNewswire/ -- 第8回中国国際輸入博覧会（CIIE）の開催が近づく中、各分野での準備が加速しています。世界で初めて輸入をテーマにした国家レベル博覧会であるCIIEは、政府、企業、国際機関が協力関係を拡大し、中国のダイナミックな市場における新たな機会を開拓する場をこれまで提供してきました。





CIIE、国際的な称賛を獲得

ジュネーブで開催された国連グローバル開発イニシアチブセミナーでは、CIIEが中国と世界経済を結ぶ入口として支持されました。国連当局者は、CIIEが世界に向けた製品の発表、最新技術の公開、革新的なサービスの推進のための最高のプラットフォームとなり、中国の開放性、持続可能な成長、包括的発展へのコミットメントを示していると述べました。

準備が本格化

今年のイベントは、国際的な幅広い参加により構成されています。これまでに50以上の国と国際機関が国別パビリオンへの参加を確約し、博覧会の価値が世界的に認められていることを示しています。海外企業も強い意欲を示しており、展示予約面積はすでに33万平方メートルを超えています。特に、170の海外企業と27の機関が8回全てに参加する出展者として名を連ね、CIIEとの長年にわたる関わりを継続しています。

包括的な企業パビリオン

企業パビリオンでは、前回に続き6つの主要セクターが展示されます。

CIIE-TECHでは最先端技術や持続可能なソリューションが、CIIE-FOODではグローバル食品および農産物が紹介され、今回の博覧会では革新性と日常的な消費者ニーズに応える２つの側面が強調されています。

CIIE-NOVAでは新興産業が中心となり、CIIE-MOVEでは未来志向のモビリティソリューションが展示されます。一方、CIIE-LIFESTYLEでは「より良い品質、より良い生活」をビジョンに高品質な消費者向け製品が紹介されます。

これらの分野は、参加者に中国との関わりを深め、グローバルな協力を強化する幅広い機会を提供します。

開催までのカウントダウンの中、11月に上海で開催される大規模イベント第8回CIIEに、世界中の出展者や専門分野の方々の来場をお待ちしています。

出展者はこちらで登録できます：https://www.ciie.org/exhibition/f/book/new/register?locale=en®isterFrom=no

専門分野の来場者はこちらで事前予約できます：https://www.ciie.org/ciie/f/visitor/pre-book?locale=en

第8回CIIEは、多国間協力を新たに活性化し、より開かれたグローバル経済を推進する重要な役割を担っています。

連絡先：Cui Yan 電話：0086-21-968888

メール：exhibition@ciie.org

