wire & Tube China 2026の海外出展者募集開始、アジアのワイヤー・チューブ産業向けにワンストップのビジネス・プラットフォームを提供

中国・上海、2025年9月16日 /PRNewswire/ -- 2026年9月21日から24日にかけて、wire & Tube China （ワイヤー・アンド・チューブ・チャイナ）2026が再び上海新国際博覧中心で開催されます。上海電線研究所、メッセ・デュッセルドルフ（上海）、中国国際貿易促進委員会の冶金協会（MC-CCPIT）が共催するこの2つの展示会は、総展示面積が115,000平方メートルを超え、世界中から1,600社以上の出展者を募る見込みです。２つの展示会は、効率的で協調的な産業エコシステムを構築し、電線・ケーブル産業とチューブ・パイプ産業の深い統合と質の高い発展を促進します。

国際資源の深い融合によって影響力のある世界的なプラットフォームを構築

ドイツのデュッセルドルフで開催される国際電線・管材展示会シリーズの中核をなす「ワイヤー・アンド・チューブ・チャイナ」は、一貫して国際化路線を堅持してきました。前回は99カ国・地域から53,173名の専門家が訪れ、海外からのバイヤーが占める割合も増えました。2026年の来場者数は55,000人を超えると見込まれています。2026年のワイヤー・チャイナでは、ドイツ、イタリア、オーストリア、フランス、台湾（中国）など、国家・地域パビリオンのラインナップも充実し、世界的に著名なブランドや最先端の技術が披露される予定です。さらに、複数の国際業界団体や主要企業が参加を確定しており、展示会の世界的な影響力と調達能力がさらに強化されます。

また、「チューブ・チャイナ」展示会では、Thermprocess China（サーモプロセス・チャイナ）、Saw and Laser Cutting China（ソー・アンド・レーザーカッティング・チャイナ）、新たに追加されたNonferrous Metals China（ノンフェラス・メタル・チャイナ）、3つの副次産業の展示会が併催されます。複数の展示会の連携によって、原材料・機械設備・補助技術から完成品までを網羅し、ワンストップの調達・業界交流プラットフォームを来場者へ提供します。

業界間の対話を促進するさまざまなフォーラムを開催

ワイヤー・チャイナ：

- 中国電線ケーブル産業会議

- 電線・ケーブル技術交流会（電線・ケーブルフォーラム）

- 2026年中国電線ケーブル業界の競争力上位100企業

- 特定製品をテーマにしたルートのツアー

チューブ・チャイナ：

-中国国際鋼管・パイプサミット

勝者に加わろう！ワイヤー・アンド・チューブ・チャイナ2026は来年9月、上海で皆様をお待ちしています！

展示会の詳細についてはこちらをご覧ください：

ワイヤー・チャイナ： www.wirechina.net/en

チューブ・チャイナ： www.tubechina.net/en

お問い合わせ先：charlotte.shi@mds.cn

（日本語リリース：クライアント提供）

