🐹今日はマフラーちゃんのお誕生日🧣アニメ放送25周年記念イヤー『とっとこハム太郎』最新情報！

株式会社小学館集英社プロダクションマフラーちゃん

本日、9月16日（火）はちび丸ちゃんのお世話大好きなお姉さんキャラ、マフラーちゃんのお誕生日です！ おめでとう！

2025年5月3日（土）のハムちゃんず・こうしくんのお誕生日を皮切りに、アニメ『とっとこハム太郎』放送25周年イヤーがスタート。アニメ『とっとこハム太郎』シリーズは、2025年7月で、2000年のTVアニメの放送開始から25周年を迎えました！

TVアニメ「とっとこハム太郎」25周年を記念して、アニメ『とっとこハム太郎』シリーズのPrime Videoでの追加話数の配信が本日からスタート！ 「とっとこハム太郎」のグッズも続々登場！

さらに、「とっとこハム太郎」公式サイトの記念企画「みんなでかこう！ハム太郎にプレゼント」では、原作者・河井リツ子先生が審査員となって選んだ特別賞の受賞者を本日発表です！お楽しみに！

９月にはあの「ハムちゃんず」のお誕生日もありますよね…？ また何かお知らせがあるかも…？ 続報をお待ちください！

アニメ『とっとこハム太郎』シリーズがPrime Videoで本日から追加話数配信開始！

TVアニメ「とっとこハム太郎」放送25周年記念！本日から、Prime Videoで待望の追加話数配信開始です！以降も、アニメ「とっとこハム太郎」シリーズは順次配信開始されます。お楽しみに！

■TVアニメ「とっとこハム太郎」25周年記念！Prime Videoで待望の追加話数を本日から配信開始！

【配信サービス】Prime Video

【配信開始日】2025年9月16日（火）０時

【追加話数】TVアニメ「とっとこハム太郎」51話～90話

【配信ラインナップ】TVアニメ「とっとこハム太郎」1話～90話

※91話以降の話数、他シリーズ、OVAや劇場版は順次配信予定。

※配信内容・スケジュールは予告なく変更になる場合がございます。

※作品の視聴には会員登録が必要です（Amazonプライムについて詳しくはamazon.co.jp/primeへ）。

※Amazon、Prime Video及びこれらに関するすべての商標は、Amazon.com. Inc.又はその関連会社の商標です。

25周年イヤー！ 「とっとこハム太郎」グッズが続々登場！！

アニメ25周年イヤー！ 「とっとこハム太郎」グッズが続々登場いたします。チェックしてください！

●ハムちゃんずたちがフロッキードールになって登場！

ついつい触りたくなる、ふわふわ心地のフロッキー仕様でハムちゃんずが立体化！

ラインナップは「ハム太郎」「タイショーくん」「リボンちゃん」「こうしくん」「マフラーちゃん」「ちび丸ちゃん」の全6種類！各種台座が付いています！

全国量販店のお菓子売り場などで大好評発売中です！

●【ハム太郎×古川紙工】コラボステーショナリーが新発売！！

“もぐもぐ”姿のハム太郎のステーショナリーが新登場！

ハム太郎たちがフルーツや野菜、チーズやケーキを幸せそうに“もぐもぐ”食べる姿にほっこり癒される、古川紙工描きおこしのデザイン♪

レターセットやメモパッド、ステッカーや和紙フレークシールなど可愛いラインナップです！

商品名：MOGUMOGU HAMUTAROU

種類：全6アイテム（メモパッド、ミニレターセット、レターセット、和紙フレークシール、透明シールシート、ステッカー）

発売場所：全国の雑貨店・書店、古川紙工オンラインショップ

古川紙工オンラインショップURL：

https://www.furukawashiko-online.shop/c/furukawa-product/series-fp/mogumoguhamutarou_fp

※お取り扱い時期は店舗によって異なります。

記念企画「みんなでかこう！ハム太郎にプレゼント」で、原作者・河井リツ子先生が審査員となって選んだ特別賞の受賞者を本日発表！

TVアニメ放送25周年を記念して「とっとこハム太郎」の公式サイトでは、ウェブで応募する参加型記念企画を開催中！

記念企画第一弾「みんなでかこう！ハム太郎にプレゼント」では、ハム太郎がアッとおどろくようなプレゼントをみなさんに絵に描いて送って頂きました！原作者の河井リツ子先生が審査員となり、いよいよ特別賞を決定！ 2名の特別賞のうち、1人目の受賞者が本日発表されます！

是非ご注目ください！

詳しくは、「とっとこハム太郎」公式サイト（https://sho.jp/hamutaro）をチェック！

※特別賞・2人目の受賞者は9月21日（日）に発表予定です。

TVアニメ25周年記念企画の第二弾は、まだまだ参加者募集中！

TVアニメ「ハム太郎」シリーズを象徴するオープニングテーマ「ハム太郎とっとこうた」をみんなでうたおう！

みんな大好き「ハム太郎とっとこうた」は、作者の河井リツ子先生が作詩・作曲した曲！

みんなが楽しく歌っている動画を大募集！ 友だちや家族、大勢で歌ってもいいし、素敵なふりつけをつけた楽しい動画なども大歓迎です！ なんと、応募者全員にスペシャルデザインのハム太郎が描かれたデジタルカードをプレゼントするよ！

【企画内容】

企画名：「みんなでうたおう！とっとこうた」

応募フォーム：https://form.id.shogakukan.co.jp/forms/tottokocamp

※ご応募には小学館ID及びGoogleアカウントへの登録が必要です（無料）。

募集期間：現在応募受付中。締め切りは2025年12月12日（金）23時59分まで

賞品：☆特別賞⋯2名

原作者 河井リツ子先生サイン入りの書籍 ハンディ版「とっとこハム太郎 大ぼうけんでちゅ！」

☆応募者全員にデジタルカード（スペシャルデザインのハム太郎画像）

特別賞の発表：YouTube「ハム太郎とっとこちゃんねる」(www.youtube.com/@tottoko-hamtaro)

また、「とっとこハム太郎」公式サイト（https://sho.jp/hamutaro）にて

2026年１月14日（水）に発表予定

【アニメ「とっとこハム太郎」シリーズについて】

アニメ「とっとこハム太郎」は、好奇心旺盛なハムスター・ハム太郎と飼い主のロコちゃん、また、ハム太郎の周りに集まるハムスターの仲間たち「ハムちゃんず」の日々を描く一躍ブームを巻き起こした大人気アニメです。

TVシリーズのほか、劇場版やOVAも展開。「ハム太郎とっとこうた」「200%のジュモン」などの今でも皆が歌える耳に残るキャッチーな楽曲も大人気を博し、“ハムちゃんず”たちが使う「へけっ」などの“ハム語”も当時の子どもたちのなかで大流行し、平成を代表するアニメとして、今もなお人気を誇っています！