クラウド型経費精算システム「経費BANK」、ID管理・認証サービス「GMOトラスト・ログイン」と連携開始

SBIビジネス・ソリューションズ株式会社

総合フィンテックソリューション企業であるSBI FinTech Solutions株式会社の子会社で、バックオフィス支援サービスを提供するSBIビジネス・ソリューションズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：夏川 雅貴、以下「当社」）は、クラウド型経費精算システム「経費BANK」において、GMOインターネットグループのGMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社の連結企業群で、電子認証サービスを展開するGMOグローバルサイン株式会社（代表取締役社長：中條 一郎 以下、GMOグローバルサイン）が提供するIDを一元管理するクラウド型認証サービス「GMOトラスト・ログイン」とSAML認証連携＊を開始しましたので、お知らせいたします。

この連携により、「経費BANK」利用者のパスワードの使い回しや放置アカウントによる不正アクセスのリスクとログインの手間を大幅に低減し、経費精算業務のセキュリティ強化と効率化を飛躍的に実現します。

＊1つのIDとパスワードで複数のWebサービスへログインできる仕組みです。「経費BANK」は認証方式SAML（Security Assertion Markup Language）2.0に対応しています。

■ 連携の概要

経費精算業務では「電子帳簿保存法」や「インボイス制度」への対応が求められ、正確な記録や長期保存と同時に業務効率化も必要となっています。しかし、紙やExcelでの運用は、改ざん防止や検索性などの要件を満たすことが難しく、法制度対応や監査対応の負担が大きな課題となっております。そのためクラウド型経費精算システムの導入が急速に進んでいます。

一方で、クラウドサービスの利用拡大に伴い、複数のクラウドサービスにおけるID・パスワードの個別管理や、利用部門任せのアカウント運用によって、ログイン情報の使い回しや退職者アカウントの放置、不要な権限の残存といった管理リスクが顕在化しています。特に経費情報には、従業員の振込口座、領収書、取引先名などの個人情報や機密情報が含まれるため、万が一漏洩した場合の企業への影響は甚大であり、セキュリティ対応と内部統制の両立が急務となっています。

これらの課題に対して、「経費BANK」と「GMOトラスト・ログイン」のSAML連携は効果的な解決策となります。SAMLによるシングルサインオン（SSO）により、ユーザーは一度の認証で「経費BANK」へ安全にアクセスでき、ログイン情報の個別管理や入力の手間が不要になり、パスワード使い回しや紛失といったセキュリティリスクを大幅に低減できます。さらに、「GMOトラスト・ログイン」の管理画面から退職者や異動者のアカウント無効化を即時に行えるため、放置アカウントや不要な権限が残ることによる不正アクセスリスクを防止し、経費データを扱う業務に求められる高水準の内部統制を実現します。

これにより、クラウドサービスの利便性を損なうことなく法制度対応に必要な高水準の内部統制を実現し、経費精算業務のセキュリティ強化と効率化を飛躍的に向上させることが可能となります。

「経費BANK」のSAML認証設定方法の詳細は、以下のURLからご確認いただけます。

・SAML認証の設定方法：

https://support.trustlogin.com/hc/ja/articles/44883620584345

■ 「GMOトラスト・ログイン」について（URL：https://trustlogin.com/）

「GMOトラスト・ログイン」は、総合満足度No.1＊に選ばれているIDを一元管理するクラウド型認証サービスです。SAML2.0のプロトコルに汎用的に対応したフェデレーション方式のシングルサインオンに加え、フェデレーション方式に非対応なWebシステムやクラウドサービスのIDパスワード情報の管理・代理入力実行によるログイン作業工数の削減が可能なフォームベース認証に対応しています。これらの複数のシングルサインオン方式に対応することで、「業務に関するシステムへのログイン」を広くカバーします。

また、多要素認証やアクセス制限機能を提供し、認証時の信頼性の向上・第三者からの不正アクセスの防止につながり、ゼロトラスト時代の多層的なセキュリティの強化を実現します。

＊SaaS比較・口コミサイト「ITreview」にて発表される「カテゴリーレポート2025年Spring」におけるSSO（シングルサインオン）部門で、「機能への満足度」、「使いやすさ」、「導入のしやすさ」、「管理のしやすさ」、「サポート品質」、「価格への満足度」の全項目で「満足度No.1」を獲得し、「サービス総合満足度No.1」に選ばれています。

（参考：https://www.itreview.jp/categories/sso/reports/1772）

■ クラウド型経費精算システム「経費BANK」について

「経費BANK」は、スマートフォンやタブレット端末で、いつでもどこからでも申請や承認ができるクラウド型経費精算システムです。取引先への支払依頼と支払予定表による支払管理、経費集計による経費分析、銀行振込データおよび会計仕訳データの作成機能により、経理業務の効率化を実現します。また、申請書などのカスタマイズや柔軟な承認ワークフローの設定により、企業の実態に即した経費精算業務のシステム化が可能なことから、中小企業のみならず1,000名以上の大企業まで、多くのお客様にご利用いただいております。

さらに、請求書や領収書をはじめとするさまざまな証憑を、電子帳簿保存法の要件を満たした形式で電子保存できる機能を標準搭載しております。AI-OCRオプションと組み合わせて使用することで、領収書・請求書のデータを手入力することなく起票・申請できるため、作業工数を大幅に削減できます。

「経費BANK」の詳細についてはサービスサイト（https://kb2.sbi-bs.co.jp/）をご覧ください。

当社は今後も企業活動の要である経理担当者のために、バックオフィス業務のDXにおいて先進的な取り組みを推進するとともに、お客様の課題やニーズと真摯に向き合い続けることでバックオフィスから経営課題を解決し、人手や資金などのリソースが不足しがちな中小企業の成長を支援してまいります。

【当社について】

会社名 ：SBIビジネス・ソリューションズ株式会社

所在地 ：東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー

設 立 ：1989年9月

代表者 ：代表取締役社長 夏川 雅貴

資本金 ：3億5千万円（資本準備金等含む）

事業内容：バックオフィス支援サービスの提供

URL ：https://www.sbi-bs.co.jp/

【GMOグローバルサインについて】

会社名 ：GMOグローバルサイン株式会社

所在地 ：東京都渋谷区道玄坂1-2-3 渋谷フクラス

設 立 ：2003年4月

代表者 ：代表取締役社長 中條 一郎

資本金 ：3億5,664万円

事業内容：情報セキュリティ及び電子認証業務事業

URL ：https://jp.globalsign.com/

※リリースの記載内容は発表日時点のものです。その後、将来の製品改良などにより内容が予告無しに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。